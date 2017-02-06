Моя цель - встретиться с победителем боя Головкин - Джейкобс - Энди Ли

Экс-чемпион WBO выступит в их андеркарте 18 марта в Нью-Йорке.
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Энди Ли. Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBO ирландский боксер Энди Ли (34-3-1, 24KO) рассказал о своем возвращении на ринг и ближайших планах.
Энди Ли вернется на ринг 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в андекарте поединка между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Соперником ирландца будет американец Кеандре Лезервуд (19-3-1, 12 КО).
Энди Ли не проводил поединков с декабря 2015 года, после того как проиграл титул WBO британцу Билли Джо Сондерсу.
"Я очень рад, что мое возвращение состоится на таком большом событии. Я вернулся, и чувствую себя обновленным и еще более голодным до побед, чем когда-либо.
Моя цель - в конечном итоге встретиться с победителем боя Головкин - Джейкобс. 18 марта станет первым шагом на пути к этому. Я счастлив вновь драться в Madison Square Garden, на сцене моих одних из самых больших побед. Я уверен, что ирландские фанаты бокса с нетерпением ждут первоклассного представления", - заявил Энди Ли, слова которого приводит ESPN.
Добавим, что телеканал HBO покажет вечер бокса в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Подробнее о других участниках андеркарта можно прочитать здесь.
Энди Ли вернется на ринг 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в андекарте поединка между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Соперником ирландца будет американец Кеандре Лезервуд (19-3-1, 12 КО).
Энди Ли не проводил поединков с декабря 2015 года, после того как проиграл титул WBO британцу Билли Джо Сондерсу.
"Я очень рад, что мое возвращение состоится на таком большом событии. Я вернулся, и чувствую себя обновленным и еще более голодным до побед, чем когда-либо.
Моя цель - в конечном итоге встретиться с победителем боя Головкин - Джейкобс. 18 марта станет первым шагом на пути к этому. Я счастлив вновь драться в Madison Square Garden, на сцене моих одних из самых больших побед. Я уверен, что ирландские фанаты бокса с нетерпением ждут первоклассного представления", - заявил Энди Ли, слова которого приводит ESPN.
Добавим, что телеканал HBO покажет вечер бокса в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Подробнее о других участниках андеркарта можно прочитать здесь.