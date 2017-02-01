В андеркарт вечера бокса Головкин - Джейкобс добавлен бой двух американцев

В рамках этого вечера бокса также выступят Гонсалес и Усик.
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В андеркарт вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, добавлен еще один поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Непобежденный американец Райан Мартин (17-0, 10 KO) встретится со своим соотечественником Брайантом Крузом (17-1, 8 KO) в рамках 10-раундового боя в легком весе.
Ранее стало известно, что на вечере бокса также выступят чемпион WBC в первом легчайшем весе 29-летний никарагуанец Роман Гонсалес (46-0, 38 КО), бывший чемпион мира по версии WBC в первом легчайшем весе мексиканец Карлос Куадрас, украинец Александр Усик (11-0, 10 КО), а также олимпийская чемпионка Лондона-2012 и пятикратная чемпионка мира в любителях 30-летняя Кэти Тэйлор (2-0, 1 КО) из Ирландии.
Главным же событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.