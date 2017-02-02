Экс-чемпион WBO Энди Ли выступит в андеркарте боя Головкин - Джейкобс

Ранее ирландец хотел драться с победителем боя.
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Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBO Энди Ли (34-3-1, 24KO) определился с датой возвращения на ринг. Как сообщает The Ring, ирландский боксер выступит в андеркарте вечера бокса в Нью-Йорке 18 марта.
Соперником Ли станет американец Кеандре Лизервуд (19-3-1, 12 KO).
"Мы рады видеть Энди Ли в нашем шоу. Он уже трижды дрался в MSG. Мы определенно рады, что он выступит в андеркарте", - сказал промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер.
Главным же событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Подробнее о других участниках андеркарта можно прочитать здесь.
Стоит отметить, что в 2014 году Головкин и Ли вели переговоры. Тогда они были свернуты на начальном этапе из-за смерти отца казахстанца.
При этом Ли и Головкин уже встречались друг с другом, правда, в любителях. В 2003 году на победном чемпионате мира казахстанец победил по очкам.