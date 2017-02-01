Видео: Головкин продемонстрировал свою силу

Непобежденный казахстанец провел открытую тренировку в Big Bear.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта commdiginews.com
В сети появилось видео открытой тренировки чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в лагере Big Bear в Калифорнии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во время работы на палах с Абелем Санчесом присутствующие журналисты смогли своими глазами убедиться в силе GGG.
Напомним, Головкин проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32-1-0, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
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