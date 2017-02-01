Я ценю Джейкобса как бойца, но люди переоценивают его победу над Куиллином. Головкин его нокаутирует - Лиам Смит

Британец напомнил о поражении американца от Пирога.
Вчера 10:31
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Фото с сайта brooklynfights.com
Экс-чемпион мира в первом среднем весе британец Лиам Смит сделал прогноз на предстоящий бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
По его словам, Джейкобс хороший боец, но он не сможет составить конкуренцию Головкину. Смит считает, что их поединок продлится не больше шести раундов.
"Я не думаю, что Джейкобс тот, кто устроит Головкину настоящую проверку, но я ценю Джейкобса как бойца. Мне кажется, люди, говорящие, что Головкин ни с кем не дрался, несут чушь. Ведь он старался сделать бои с каждым из возможных соперников.
Я думаю, люди слишком переоценивают победу Джейкобса над Куиллином. Вспомните, что случилось в поединке с Пирогом. Думаю, Головкин проделает с ним примерно то же самое где-то в пятом-шестом раунде", - заявил Смит в интервью Fighthype.com.
Напомним, Джейкобс в июле 2010 года встречался с россиянином Дмитрием Пирогом и проиграл нокаутом в пятом раунде. Это поражение пока единственное в карьере американского боксера. В декабре 2015 года Джейкобс нокаутировал своего соотечественника Питера Куиллина в первом раунде.
18 марта в Нью-Йорке Джейкобсу, выигравшему досрочно последние 12 боев, предстоит встретиться в ринге с Головкиным, в активе которого серия из 23-х нокаутов. В США телеканал HBO покажет их поединок по системе платных трансляций (PPV).
По его словам, Джейкобс хороший боец, но он не сможет составить конкуренцию Головкину. Смит считает, что их поединок продлится не больше шести раундов.
"Я не думаю, что Джейкобс тот, кто устроит Головкину настоящую проверку, но я ценю Джейкобса как бойца. Мне кажется, люди, говорящие, что Головкин ни с кем не дрался, несут чушь. Ведь он старался сделать бои с каждым из возможных соперников.
Я думаю, люди слишком переоценивают победу Джейкобса над Куиллином. Вспомните, что случилось в поединке с Пирогом. Думаю, Головкин проделает с ним примерно то же самое где-то в пятом-шестом раунде", - заявил Смит в интервью Fighthype.com.
Напомним, Джейкобс в июле 2010 года встречался с россиянином Дмитрием Пирогом и проиграл нокаутом в пятом раунде. Это поражение пока единственное в карьере американского боксера. В декабре 2015 года Джейкобс нокаутировал своего соотечественника Питера Куиллина в первом раунде.
18 марта в Нью-Йорке Джейкобсу, выигравшему досрочно последние 12 боев, предстоит встретиться в ринге с Головкиным, в активе которого серия из 23-х нокаутов. В США телеканал HBO покажет их поединок по системе платных трансляций (PPV).