Нокаут Джейкобса над Куиллином в первом раунде лучше, чем любая из 36 побед Головкина - СМИ

Их бой вошел в ТОП-10 главных событий 2017 года в боксе.
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Фото с сайта brooklynfights.com
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этом же весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) вошел в ТОП-10 главных событий в мире бокса в 2017 году по версии портала Bleacher Report.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
"Непобежденный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин имеет серию из 23 нокаутов. Он звезда в pound-for-pound и является одним из самых популярных боксеров в мире.
Но фанаты начали беспокоиться о том, чтобы увидеть то, как он столкнется с настоящим вызовом. Это чувство должно было только усилиться после его прошлогодней победы над Келлом Бруком. Чемпион мира в полусреднем весе, возможно, выиграл три из первых четырех раундов, прежде чем вынужден был капитулировать в пятом из-за сломанной глазницы.
Дэниэл Джейкобс - боксер номер два в 160 фунтах. Его победа нокаутом над Питером Куиллином в первом раунде в 2015 году лучше, чем любая из 36 побед Головкина.
Джейкобс - крепкий техничный боец, обладающий мощью средневеса. Головкин будет фаворитом, когда они встретятся в марте, но здесь не будет нехватки фанатов, верящих в то, что Дэниэл сможет устроить апсет", - написано в статье.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
"Непобежденный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин имеет серию из 23 нокаутов. Он звезда в pound-for-pound и является одним из самых популярных боксеров в мире.
Но фанаты начали беспокоиться о том, чтобы увидеть то, как он столкнется с настоящим вызовом. Это чувство должно было только усилиться после его прошлогодней победы над Келлом Бруком. Чемпион мира в полусреднем весе, возможно, выиграл три из первых четырех раундов, прежде чем вынужден был капитулировать в пятом из-за сломанной глазницы.
Дэниэл Джейкобс - боксер номер два в 160 фунтах. Его победа нокаутом над Питером Куиллином в первом раунде в 2015 году лучше, чем любая из 36 побед Головкина.
Джейкобс - крепкий техничный боец, обладающий мощью средневеса. Головкин будет фаворитом, когда они встретятся в марте, но здесь не будет нехватки фанатов, верящих в то, что Дэниэл сможет устроить апсет", - написано в статье.