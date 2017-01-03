Нокаут Джейкобса над Куиллином в первом раунде лучше, чем любая из 36 побед Головкина - СМИ

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Нокаут Джейкобса над Куиллином в первом раунде лучше, чем любая из 36 побед Головкина - СМИ

Их бой вошел в ТОП-10 главных событий 2017 года в боксе.

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16 Комментариев
Фото с сайта brooklynfights.com
Фото с сайта brooklynfights.com
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этом же весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) вошел в ТОП-10 главных событий в мире бокса в 2017 году по версии портала Bleacher Report.

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

"Непобежденный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин имеет серию из 23 нокаутов. Он звезда в pound-for-pound и является одним из самых популярных боксеров в мире.

Но фанаты начали беспокоиться о том, чтобы увидеть то, как он столкнется с настоящим вызовом. Это чувство должно было только усилиться после его прошлогодней победы над Келлом Бруком. Чемпион мира в полусреднем весе, возможно, выиграл три из первых четырех раундов, прежде чем вынужден был капитулировать в пятом из-за сломанной глазницы.

Дэниэл Джейкобс - боксер номер два в 160 фунтах. Его победа нокаутом над Питером Куиллином в первом раунде в 2015 году лучше, чем любая из 36 побед Головкина.

Джейкобс - крепкий техничный боец, обладающий мощью средневеса. Головкин будет фаворитом, когда они встретятся в марте, но здесь не будет нехватки фанатов, верящих в то, что Дэниэл сможет устроить апсет", - написано в статье.



Просмотров: 4499  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
AZA AZA Сегодня 11:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 158
Куиллин никакой был в этом бою.
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К700 ВСR BCa Сегодня 11:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 211
Соперник колхозник, такого и я, завалю
Ответить 1
 
Тилектес Чумекеева Сегодня 11:46
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
такой номер ДД не пройдет
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Madi Son Сегодня 11:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 247
Рефери в том бою должен был для начала отчитать нокдаун, а там и гонг и кто его знает чем бы закончился тот бой, вспомнить хотя бы бой Проводников Брэдли
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Коренной Сегодня 13:02
Статус: Профи
Рейтинг: 380
Madi Son,Куиллин не коснулся настила ринга, а "стоячего нокдауна" в профессиональном боксе нет
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Kaizer Сегодня 11:47
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4957
я так ждал бой Куиллн-Джейкобс, а он закончился так рано. им нужно было провести реванш. Дэнни хорошо попал в начале и все, Куиллин поплыл. в таких боях нужно проводить реванши!
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Сабит Оразбаев Сегодня 12:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1166
Kaizer,вы не в курсе, куда делся Куиллин? Неужели это поражение ему так повлиял что он решил уйти на отпуск
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Kaizer Сегодня 12:07
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4957
Сабит Оразбаев, не в курсе. вообще сейчас у самого Эла дела не очень, поэтому его бойцы дерутся все меньше и меньше.
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Сабит Оразбаев Сегодня 12:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1166
Kaizer,спасибо за инфу
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Даурен Данабеков Сегодня 12:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
после деклассирование все выглядят мешками таксистами сантехниками!!! народ вам уже не надоело про это писать и говорить!уже не интересно!признайте что GGG лучший! смеритесь с этим! мне просто инетересно что вы будуете говорить 19 марта! Иншаллах победа будет за нами! Алга Казахстан! верю жду с нетерпением
Ответить -1
 
Rassul Talapov Сегодня 12:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 572
AZA AZA, куиллин всегда был никакой, он был бумажным героем шоутайм. Его бы и сондерс вынес бы запросто))
Ответить -2
 
Хороший Мальчик Сегодня 12:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1087
Один черный америкос убрал другого черного. Это хорошо!
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Fanat&sport; Сегодня 12:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1449
Если бы это была цель вырубать на первых минутах, то непременно мы бы увидели не один десяток. Но Геннадий в том то и суть как я думаю не ищет быстрых нокаутов. Он думает о фанатах, о шоу, драмме
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Шымкентский пацанчик Сегодня 13:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 849
Fanat&sport;, кстати, ты когда последний раз видел, чтобы Головкин кого-то прям вырубал? У него видимо никогда такой цели нет
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Serik Orda Сегодня 12:29
Статус: Профи
Рейтинг: 459
Думаю, все разговоры про то как зачем и почему выиграет ДД у Гены нодо читать после 18 марта.
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Жан Костанай Сегодня 13:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Едем дальше, написала какая-то шарашкина контора
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