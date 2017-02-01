Бывший тренер Головкина рассказал, как казахстанец будет действовать против Джейкобса

Специалист предположил, что американец может устроить "рубку".
Ссылки по теме:
- Не думаю, что в бою Головкин - Джейкобс мы увидим классическое Big Drama Show - Стангрит
- MSG выпустил проморолик за 45 дней до боя Головкин - Джейкобс
- Бывший тренер Головкина объяснил, почему лучшие боксеры мира не могут победить казахстанца
Известный казахстанский специалист Галым Кенжебаев, работавший с Геннадием Головкиным на любительском ринге, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как, по его мнению, GGG будет действовать в титульном поединке против американца Дэниэла Джейкобса.
"Думаю, Геннадий будет подходить на среднюю дистанцию, работать передней рукой и использовать удары в разрез. Так было в последних боях, с тем же Вилли Монро. Он будет подходить с передней рукой на ближнюю или среднюю дистанции и работать на опережение - в своей манере. Добавим сюда мощные, сокрушительные удары и комбинации, обработка по корпусу с переводами в голову, по двум этажам. Будет подходить и работать. В такой ситуации Джейкобс начнет активно двигаться.
Я смотрю, в последних боях американец сам начинает бои в атаке. Может быть, он и в этот раз так начнет и пойдет вперед. Посмотрим, что из этого получится. Геннадий может боксировать в любой ситуации. Тем более, когда идут на него. Можно предложить ему "рубку", и Геннадий ее спокойно примет. И Джейкобсу там очень мало что светит", - рассказал Кенжебаев.
Напомним, титульный поединок в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1-0, 29 КО) пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Российский комментатор Григорий Стангрит не видит в этом бою возможность для Big Drama Show.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс