Не думаю, что в бою Головкин - Джейкобс мы увидим классическое Big Drama Show - Стангрит

Известный комментатор оценил шансы американского боксера.
Вчера 18:40
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Фото с сайта latimes.com
Основатель проекта FightSpace и известный российский комментатор Григорий Стангрит оценил возможности американского боксера Дэниэла Джейкобса против казахстанца Геннадия Головкина. По его словам, озвученным в беседе с корреспондентом Vesti.kz, у Джейкобса в мартовском бою будут шансы, а GGG будет действовать в ринге с минимальным риском.
- Григорий, прозвучало уже много слов относительно возможностей Джейкобса в бою с Головкиным. И все таки, неужели у Дэниэла вообще нет никаких шансов?
- Я считаю, что у Дэнни есть шансы. Человек, который умеет двигаться, обладает быстрыми руками и хорошим ударом, имеет шансы против любого соперника. По предбоевым раскладам, на мой взгляд, Джейкобс - это самый опасный соперник в карьере Головкина. Поэтому я не думаю, что в этом бою мы увидим классическое Big Drama Show. Я считаю, что Головкин будет стараться боксировать выверено и с минимальным риском.
Напомним, 18 марта в Нью-Йорке Джейкобсу, выигравшему досрочно последние 12 боев, предстоит встретиться в ринге с Головкиным, в активе которого серия из 23-х нокаутов. В США телеканал HBO покажет их поединок по системе платных трансляций (PPV).
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
- Григорий, прозвучало уже много слов относительно возможностей Джейкобса в бою с Головкиным. И все таки, неужели у Дэниэла вообще нет никаких шансов?
- Я считаю, что у Дэнни есть шансы. Человек, который умеет двигаться, обладает быстрыми руками и хорошим ударом, имеет шансы против любого соперника. По предбоевым раскладам, на мой взгляд, Джейкобс - это самый опасный соперник в карьере Головкина. Поэтому я не думаю, что в этом бою мы увидим классическое Big Drama Show. Я считаю, что Головкин будет стараться боксировать выверено и с минимальным риском.
Напомним, 18 марта в Нью-Йорке Джейкобсу, выигравшему досрочно последние 12 боев, предстоит встретиться в ринге с Головкиным, в активе которого серия из 23-х нокаутов. В США телеканал HBO покажет их поединок по системе платных трансляций (PPV).
Все новости о бое Головкин - Джейкобс