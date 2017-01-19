Я согласен с Мейвезером, "Канело" нокаутирует Головкина - Эдриен Бронер

Ранее американский боксер раскритиковал GGG за незнание английского языка.
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Фото: twitter.com
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американский боксер Эдриен Бронер (32-2, 24 КО) высказал свое мнение относительно победителя в потенциальном бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Я согласен с Мейвезером и также считаю, что "Канело" нокаутирует Головкина. Головкин дрался с полусредневесом Бруком. "Канело" же будет смотреться как полноценный средневес", - сказал Бронер в интервью ES News.
Ранее американец раскритиковал Головкина за незнание английского языка. По его словам, GGG пытаются раскрутить в Штатах.
Напомним, Мейвезер-младший говорил, что "Канело" легко побьет Головкина, и это не займет у него много времени. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает, что мексиканец не сможет победить казахстанца. По его словам, Головкин отправит "Канело" в школу, как это в свое время сделал сам Флойд.
"Я согласен с Мейвезером и также считаю, что "Канело" нокаутирует Головкина. Головкин дрался с полусредневесом Бруком. "Канело" же будет смотреться как полноценный средневес", - сказал Бронер в интервью ES News.
Ранее американец раскритиковал Головкина за незнание английского языка. По его словам, GGG пытаются раскрутить в Штатах.
Напомним, Мейвезер-младший говорил, что "Канело" легко побьет Головкина, и это не займет у него много времени. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает, что мексиканец не сможет победить казахстанца. По его словам, Головкин отправит "Канело" в школу, как это в свое время сделал сам Флойд.