Экс-чемпион в четырех весах раскритиковал Головкина за незнание английского языка

Американец добавил, что GGG пытаются раскрутить в Штатах.

Фото с сайта boxingscene.com

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американский боксер Эдриен Бронер (32-2, 24 КО) выступил с критикой в адрес непобежденного казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.



Бронер затронул тему Головкина, говоря о потенциальном бое с Мэнни Пакьяо. По его словам, он нужен филиппинцу, чтобы показать высокие PPV-продажи и заработать большой гонорар.



"Я, без сомнений, ему нужен. Какие у него последние цифры? Я знаю, но не скажу. Сколько ему заплатили за последний бой? Привет! Но я не стану об этом говорить. Я просто знаю, сколько собрал бы наш бой с Пакьяо. Безумные цифры! И вы знаете, я чертовски здорово себя рекламирую. Я буду говорить.



Взять вот Головкина. Его пытаются раскручивать в Штатах, но он же не говорит по-английски. А теперь поставьте меня на PPV, и все будут смотреть на меня, так как они понимают, о чем я говорю. Вот вам и разница", - цитирует Бронера BoxingScene.com.



Добавим, что у Головкина на 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс. Телеканал HBO покажет его по системе PPV (платные трансляции).



Для Головкина это будет пятый бой в карьере на Madison Square Garden. Последний поединок на этой арене с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 года собрал аншлаг и был также показан по PPV.