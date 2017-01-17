"Канело" не боится. Может, он ждет, когда Головкин постареет, и тогда у него будет больше шансов - Шилдс

Американский тренер назвал своего фаворита в этом бою.
Сегодня 15:00
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Фото с сайта beIN SPORTS
Известный американский тренер по боксу Ронни Шилдс высказал свое мнение о противостоянии между 34-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и 26-летним мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Я честно не знаю, позволит ли команда "Канело" состояться этому бою, потому что сейчас ему предстоит бой с Чавесом-младшим в 165 фунтах, но он не хочет драться с Головкиным в 160. Какой в этом смысл? Не думаю, что "Канело" боится Головкина, но если ты называешь себя чемпионом мира в среднем весе, но при этом никогда не защищал титул в этой категории, тогда зачем за него драться? По мне - это бессмысленно.
Если этот бой состоится, все будут счастливы, потому что все хотят увидеть в деле двух лучших боксеров мира. "Канело" один из лучших и наиболее известных боксеров. Просто кажется, им трудно устроить этот бой, и я не знаю, почему. Может быть, они ждут, что Головкин постареет, и тогда у них будет больше шансов. Я этого не понимаю, но думаю, что все ждут его.
Это будет классный бой. "Канело" не тот боец, который много двигается. Он любит, когда соперник стоит перед ним, чтобы он мог наносить удары, так как верит в свою мощь. Головкин, на мой взгляд, гораздо сильнее и лучше держит удар. Вот почему я склоняюсь в его сторону в этом бою. Головкин умный боец, и поэтому он является абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Чтобы его победить, нужен правильный стиль, а "Канело" вряд ли владеет таковым", - рассказал Шидлс в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Ранее тренер дал совет своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) по тактике на бой с Головкиным, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Также Шилдс назвал имена двух боксеров, способных побить казахстанца.
"Я честно не знаю, позволит ли команда "Канело" состояться этому бою, потому что сейчас ему предстоит бой с Чавесом-младшим в 165 фунтах, но он не хочет драться с Головкиным в 160. Какой в этом смысл? Не думаю, что "Канело" боится Головкина, но если ты называешь себя чемпионом мира в среднем весе, но при этом никогда не защищал титул в этой категории, тогда зачем за него драться? По мне - это бессмысленно.
Если этот бой состоится, все будут счастливы, потому что все хотят увидеть в деле двух лучших боксеров мира. "Канело" один из лучших и наиболее известных боксеров. Просто кажется, им трудно устроить этот бой, и я не знаю, почему. Может быть, они ждут, что Головкин постареет, и тогда у них будет больше шансов. Я этого не понимаю, но думаю, что все ждут его.
Это будет классный бой. "Канело" не тот боец, который много двигается. Он любит, когда соперник стоит перед ним, чтобы он мог наносить удары, так как верит в свою мощь. Головкин, на мой взгляд, гораздо сильнее и лучше держит удар. Вот почему я склоняюсь в его сторону в этом бою. Головкин умный боец, и поэтому он является абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Чтобы его победить, нужен правильный стиль, а "Канело" вряд ли владеет таковым", - рассказал Шидлс в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Ранее тренер дал совет своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) по тактике на бой с Головкиным, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Также Шилдс назвал имена двух боксеров, способных побить казахстанца.