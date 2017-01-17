Тренер Тайсона и Холифилда дал совет Джейкобсу по тактике на бой с Головкиным

Ранее специалист назвал имена двух боксеров, способных побить GGG.
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Фото с сайта boxnews.com.ua
Тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда известный американский специалист Ронни Шилдс дал своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) совет по тактике на бой против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
"Это великолепный бой. Я был очень рад, что они договорились, потому что Дэнни - очень разносторонний боец. Он обладает большой силой и действительно хорошими боксерскими навыками. Иногда, когда боксер дерется в родном городе, он пытается сделать больше, чем должен, но я думаю, Джейкобс реально умный парень. Ему нельзя идти на войну лоб в лоб с Головкиным, ему нужно держаться в стороне и позволять GGG бежать под удары. Если Дэнни сумеет сохранить хладнокровие, то у него будет хороший шанс на победу", - сказал Шилдс в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Ранее тренер назвал имена двух боксеров, способных побить Головкина. Подробнее можно прочитать здесь.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.
Между тем Известные экстрасенсы предсказали исход боя Головкин - Джейкобс и будущее казахстанского боксера.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс.
"Это великолепный бой. Я был очень рад, что они договорились, потому что Дэнни - очень разносторонний боец. Он обладает большой силой и действительно хорошими боксерскими навыками. Иногда, когда боксер дерется в родном городе, он пытается сделать больше, чем должен, но я думаю, Джейкобс реально умный парень. Ему нельзя идти на войну лоб в лоб с Головкиным, ему нужно держаться в стороне и позволять GGG бежать под удары. Если Дэнни сумеет сохранить хладнокровие, то у него будет хороший шанс на победу", - сказал Шилдс в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Ранее тренер назвал имена двух боксеров, способных побить Головкина. Подробнее можно прочитать здесь.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.
Между тем Известные экстрасенсы предсказали исход боя Головкин - Джейкобс и будущее казахстанского боксера.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс.