Известные экстрасенсы предсказали исход боя Головкин - Джейкобс и будущее казахстанского боксера

Поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Известные медиумы Виктор Александровский и Кажетта Ахметжанова, в разные годы участвовавшие в популярном телепроекте "Битва экстрасенсов", попытались раскрыть будущее непобежденного казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.



В беседе с корреспондентом Vesti.kz они дали прогноз на ближайший бой Головкина против "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) и рассказали, каким выглядит GGG в потустороннем мире.



Виктор Александровский - финалист восьмого сезона "Битвы экстрасенсов".







Прогноз на бой

Я далек от спорта и бокс никогда не смотрел. Не понимаю этого кровожадного вида спорта. Но я чувствую, что бой продлится чуть больше половины. Ситуация спорная какая-то будет, но выиграет Гена.



Аура

От того, что я вам скажу, какие цвета присутствуют, вам это ничего не даст. Об энергии духа - я бы охарактеризовал его машиной. Все подчинено его воле. Аура яркая. В боксе, я считаю, он не технарь, а стратег и тактик.



Будущее

Сейчас он занимается своим делом, впоследствии он уйдет в бизнес.



Войдет ли он в Зал славы?

Не знаю, как выглядит Зал славы бокса, но если это круглое здание с белыми стенами, то портрет будет висеть там.



Кажетта Ахметжанова - финалист шестого сезона популярного телепроекта "Битва экстрасенсов".







Прогноз на бой

В марте Геннадию предстоит большой бой в Америке, и он пройдет для него очень удачно.



Аура

Ему помогают очень сильные духи, которые ведут его всю жизнь. А вообще, в его ауре и пространстве живет не только этот сильный древний дух, я вижу еще некую мощную энергию.



Будущее

В этом году ему сделают предложение, захотят перекупить в другую команду, но он его отклонит, для него преданность своему тренеру и команде важнее денег. И хотя у спортсменов этот возраст принято считать оптимальным для завершения карьеры, у него еще есть семь лет для подъема. Он одержит несколько побед и добавит в свою копилку больше наград.



Войдет ли он в Зал славы?

Скоро будет большой бой, после которого Головкин войдет в Зал славы бокса.

Это позволит ему получить всемирную известность и признание, став в один ряд с такими звездами бокса, как Владимир Кличко и Майк Тайсон.



Ранее свое мнение о шансах Головкина в поединке против Джейкобса высказала известный практический психолог, который также составили психологический портрет обоих боксеров.



Напомним, дуэль взглядов состоялась на совместной пресс-конференции Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке. Также боксеры в рамках пресс-тура посетили Лос-Анджелес.



Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

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