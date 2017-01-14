"На долю секунды GGG проигрывает схватку". Казахстанский психолог провела анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Слован Барыс 4:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 15:30
Барыс Салават Юлаев 19:30
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 0:1
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 1:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 16:15
Малайзия Ирландия 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 15:30
Барыс Салават Юлаев 19:30
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Бейбарыс Темиртау
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 0:1
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари
Тобол Шамкир
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Иртыш Габала
Окжетпес Монтана
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Бублик Пуиль 1:1
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 16:15
Малайзия Ирландия 18:30
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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"На долю секунды GGG проигрывает схватку". Казахстанский психолог провела анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса

Боксерский поединок состоится 18 марта.

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13 Комментариев
Геннадий Головкин (слева) и Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Геннадий Головкин (слева) и Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Многих любителей бокса интересует, о чем думают бойцы, что они испытывают и какие мысли их занимают во время дуэли взглядов. Vesti.kz попросил прокомментировать видеозапись противостояния казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса практического психолога, известного бизнес-тренера, члена общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, координатора лидерских программ Ирину Новак.

Опытный специалист разобрала образы обоих боксеров и назвала своего фаворита в предстоящем поединке.

Геннадий Головкин - чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF (36-0, 33 КО)


Эмоционален. Много движений. Живое лицо. С одной стороны, это говорит о такой нервной системе, которая позволяет ему быть естественным и настоящим, и, в случае необходимости, переключаться на нужный фокус и удерживаться потом в нем. Также в плюсах, взаимодействие с большим количеством внешних раздражителей и своевременное реагирование на них. Быстрота реакции, скорость отражения удара могут быть его преимуществами. У него есть природные данные быть успешным именно в этом. Однако в силу той же подвижной нервной системы может глубоко переживать минусы. Также в его активе умение управлять собой: от образа веселого парня к образу хладнокровного бойца-убийцы.

Дэниэл Джейкобс - обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе (32-1, 29 КО)



Непроницаем эмоционально. Статичен в своих эмоциях, скорее всего, флегматичен - значит, устойчив. Фундаментален, хладнокровен. В силу более уравновешенного характера может обладать титанической выносливостью и быть эффективным в случае длинных долгих боев. Может снова и снова мобилизовываться для боя. У противника сила в его однолинейности. Чем меньше реакций на внешние раздражители, тем лучше он может держать в фокусе внимания противника. Это плюс, но именно основательность может сделать его однобоким в случае с гибким и непредсказуемым соперником в лице Головкина.

Анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса



Последнее рукопожатие - особый момент, в котором Головкин как будто бы захвачен оппонентом. На долю секунды он проигрывает схватку: Джейкобсу удается дернуть на себя Головкина, но уже в следующую секунду он (Головкин) удерживает рукопожатие в нужном ему формате. Оказывает сопротивление и сохраняет равновесие с перспективой удержания нужного ему результата.

Вывод: боец показывает гибкость реакций и внутреннюю силу в нужный момент. Это делает его непредсказуемым для соперника, а значит, дает ему более высокие шансы на победы.



Напомним, дуэль взглядов состоялась на совместной пресс-конференции Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке. Также боксеры в рамках пресс-тура посетили Лос-Анджелес.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Просмотров: 4117  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
WARden Сегодня 12:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 552
Мылжыңдамасыншы.
Ответить 3
 
Берик Оралханов Сегодня 12:35
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
Тоже мне психолог!!!
Ответить 0
 
Рустем Таныспаев Сегодня 12:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
взгляды не имеют значение бой покажет кто сильней
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 12:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3458
Не впечатлила(
Никакого проигрыша: профессиональные спортсмены, профессиональная игра.
ИМХО: по фото - GGG думает о дальней перспективе (стратег), Джейкобс о ближней, те он тактик. Выигрывают стратеги.
Ответить 0
 
NIK Сегодня 13:00
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Лишь бы что-то сказать
Гадание на кофейной гуще
Ответить 0
 
NIK Сегодня 13:06
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Джейкобс держал руки вместе - переживает за то, что ниже живота
Ответить 0
 
Zharas Balmaganbetov Сегодня 13:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Бред
Ответить 0
 
Giovanni Uccello Сегодня 13:28
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Мне кажется все как раз наоборот. Геннадий очень расслаблен, в отличие Джейкобса, который, по моему, немного растерялся во время дуэли взглядов. Да и вообще, без излишней предвзятости, думаю Гена один из лучших в этом аспекте и это составляет важную часть того, что он показывает в ринге. Но не сказать, что дуэль взглядов сильно влияет на бой, например: Дэнни Гарсия - Лукас Матиссе или Хаттон - Мейвезер. Люди как МакГрегор, которые умеют так давить на психику очень редки.
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Ануар Исабеков Сегодня 13:33
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
голову запудрила!!!
мозги высушила!!
ждем 18 марта! Остальное вода
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Arman Bermagambetov Сегодня 13:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Таких психологов самих надо проанализирвать! Вовремя дуэли взглядов у Джейкобса елезометно двигались мышци нижней челюсти, а это как правило означает что он нервничает.... я конечно не психолог....
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Арман Бермагамбетов Сегодня 13:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
хотя Джейкобсу нужно отдать должное из всех ранних апонентов-боксеров Головкина он держался на вид невозмутиммо
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марко антонио цезарь Сегодня 13:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
прикольно смысл естьв этой дребедени а занете какой -вы читаете этот фантастический бред)))а значит вести кз сделали все правильно.осталось еще экстрасенса с битвы позвать дабы вышла более экзорститеская статья и фанаты ее схавали с потрахами и дальше т.д вести вам зачет аахахахахаха
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марко антонио цезарь Сегодня 13:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
интересно ввести ппв в казахстане в алмативи или айдитв могут? просто фантастические мысли у меня кайрат нуртас на свадьбах поднимает 2 млн долларов в год т.е бывая в разных местах продает себя на такую сумму,что если на экспо ггг будет биться на платном канале или сети -сколько может поднять гена находясь в одном месте но продавая себя на все телевизоры казахстана)) тысяч 300-400 зелени думаю он соберет если не будет бесплатной трансляции на казахстане или еще каком хабаре
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