"На долю секунды GGG проигрывает схватку". Казахстанский психолог провела анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса

Боксерский поединок состоится 18 марта.
Сегодня 12:20
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Геннадий Головкин (слева) и Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Многих любителей бокса интересует, о чем думают бойцы, что они испытывают и какие мысли их занимают во время дуэли взглядов. Vesti.kz попросил прокомментировать видеозапись противостояния казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса практического психолога, известного бизнес-тренера, члена общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, координатора лидерских программ Ирину Новак.
Опытный специалист разобрала образы обоих боксеров и назвала своего фаворита в предстоящем поединке.
Геннадий Головкин - чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF (36-0, 33 КО)
Эмоционален. Много движений. Живое лицо. С одной стороны, это говорит о такой нервной системе, которая позволяет ему быть естественным и настоящим, и, в случае необходимости, переключаться на нужный фокус и удерживаться потом в нем. Также в плюсах, взаимодействие с большим количеством внешних раздражителей и своевременное реагирование на них. Быстрота реакции, скорость отражения удара могут быть его преимуществами. У него есть природные данные быть успешным именно в этом. Однако в силу той же подвижной нервной системы может глубоко переживать минусы. Также в его активе умение управлять собой: от образа веселого парня к образу хладнокровного бойца-убийцы.
Дэниэл Джейкобс - обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе (32-1, 29 КО)
Непроницаем эмоционально. Статичен в своих эмоциях, скорее всего, флегматичен - значит, устойчив. Фундаментален, хладнокровен. В силу более уравновешенного характера может обладать титанической выносливостью и быть эффективным в случае длинных долгих боев. Может снова и снова мобилизовываться для боя. У противника сила в его однолинейности. Чем меньше реакций на внешние раздражители, тем лучше он может держать в фокусе внимания противника. Это плюс, но именно основательность может сделать его однобоким в случае с гибким и непредсказуемым соперником в лице Головкина.
Анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса
Последнее рукопожатие - особый момент, в котором Головкин как будто бы захвачен оппонентом. На долю секунды он проигрывает схватку: Джейкобсу удается дернуть на себя Головкина, но уже в следующую секунду он (Головкин) удерживает рукопожатие в нужном ему формате. Оказывает сопротивление и сохраняет равновесие с перспективой удержания нужного ему результата.
Вывод: боец показывает гибкость реакций и внутреннюю силу в нужный момент. Это делает его непредсказуемым для соперника, а значит, дает ему более высокие шансы на победы.
Напомним, дуэль взглядов состоялась на совместной пресс-конференции Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке. Также боксеры в рамках пресс-тура посетили Лос-Анджелес.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Опытный специалист разобрала образы обоих боксеров и назвала своего фаворита в предстоящем поединке.
Геннадий Головкин - чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF (36-0, 33 КО)
Эмоционален. Много движений. Живое лицо. С одной стороны, это говорит о такой нервной системе, которая позволяет ему быть естественным и настоящим, и, в случае необходимости, переключаться на нужный фокус и удерживаться потом в нем. Также в плюсах, взаимодействие с большим количеством внешних раздражителей и своевременное реагирование на них. Быстрота реакции, скорость отражения удара могут быть его преимуществами. У него есть природные данные быть успешным именно в этом. Однако в силу той же подвижной нервной системы может глубоко переживать минусы. Также в его активе умение управлять собой: от образа веселого парня к образу хладнокровного бойца-убийцы.
Дэниэл Джейкобс - обладатель пояса "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе (32-1, 29 КО)
Непроницаем эмоционально. Статичен в своих эмоциях, скорее всего, флегматичен - значит, устойчив. Фундаментален, хладнокровен. В силу более уравновешенного характера может обладать титанической выносливостью и быть эффективным в случае длинных долгих боев. Может снова и снова мобилизовываться для боя. У противника сила в его однолинейности. Чем меньше реакций на внешние раздражители, тем лучше он может держать в фокусе внимания противника. Это плюс, но именно основательность может сделать его однобоким в случае с гибким и непредсказуемым соперником в лице Головкина.
Анализ дуэли взглядов Головкина и Джейкобса
Последнее рукопожатие - особый момент, в котором Головкин как будто бы захвачен оппонентом. На долю секунды он проигрывает схватку: Джейкобсу удается дернуть на себя Головкина, но уже в следующую секунду он (Головкин) удерживает рукопожатие в нужном ему формате. Оказывает сопротивление и сохраняет равновесие с перспективой удержания нужного ему результата.
Вывод: боец показывает гибкость реакций и внутреннюю силу в нужный момент. Это делает его непредсказуемым для соперника, а значит, дает ему более высокие шансы на победы.
Напомним, дуэль взглядов состоялась на совместной пресс-конференции Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке. Также боксеры в рамках пресс-тура посетили Лос-Анджелес.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.