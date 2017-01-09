Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс провели первую дуэль взглядов

Бой казахстанца и американца пройдет 18 марта в Нью-Йорке.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс провели первую дуэль взглядов (face off) перед их боем, передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось на пресс-конференции, которая проходила на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Ранее Головкин отказался давать прогноз на их бой, а вот тренеры боксеров ждут нокаута.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог.
Great picture. Now let's hope for a great fight #GGGJacobs pic.twitter.com/twzw9VYGnA— Travis Gotti (@TrapTheGOD) 10 января 2017 г.