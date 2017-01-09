Мой прогноз на бой с Джейкобсом? Я не бог! - Геннадий Головкин

Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался давать прогноз на собственный бой с Дэниэлом Джейкобсом.

"Я просил у GGG прогноз 18 марта. Ответ был такой - "Я не бог!". Просто лучший!" - написал в твиттере журналист USA Today Майк Коппинжер, который присутствует на пресс-конференции Головкина и Джейкобса, проходящей в эти минуты.

I asked GGG for his prediction on March 18. Answer? "I'm not God." The best. #GolovkinJacobs — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 10 января 2017 г.