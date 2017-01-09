Мой прогноз на бой с Джейкобсом? Я не бог! - Геннадий Головкин

Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке.
Вчера 23:30
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Геннадий Головкин. Фото с сайта fightnews.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался давать прогноз на собственный бой с Дэниэлом Джейкобсом.
"Я просил у GGG прогноз 18 марта. Ответ был такой - "Я не бог!". Просто лучший!" - написал в твиттере журналист USA Today Майк Коппинжер, который присутствует на пресс-конференции Головкина и Джейкобса, проходящей в эти минуты.
I asked GGG for his prediction on March 18. Answer? "I'm not God." The best. #GolovkinJacobs— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 10 января 2017 г.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.