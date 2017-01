Тренеры Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса ждут нокаута в бою их боксеров

Бой между между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобс (32-1, 29 КО) завершится досрочно, считают тренеры боксеров.

"Тренеры обоих команд не верят, что бой продлится всю дистанцию. Здесь будет нокаут 18 марта", - передает с пресс-конференции в Madison Square Garden журналистка Кристина Хаугсия.

Trainers of both camps confident this is not going the distance. There will be a KO on March 18th. #GGGJacobs