Тренеры Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса ждут нокаута в бою их боксеров

На счету казахстанца 33 досрочные победы, а у американца - 29.

Бой между между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобс (32-1, 29 КО) завершится досрочно, считают тренеры боксеров.

"Тренеры обоих команд не верят, что бой продлится всю дистанцию. Здесь будет нокаут 18 марта", - передает с пресс-конференции в Madison Square Garden журналистка Кристина Хаугсия.

Trainers of both camps confident this is not going the distance. There will be a KO on March 18th. #GGGJacobs — UndercoverBlonde (@Khaugsjaa) 10 января 2017 г.

Ранее Головкин отказался давать прогноз на свой бой с Джейкобсом. "Я не бог!" - сказал казахстанец, отметив, что не может заранее сказать исход поединка.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

Отметим, что Головкин тренируется под руководством Абеля Санчеса. Личным наставником Джейкобса является Андре Розье.