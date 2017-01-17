Отправивший рефери в нокдаун во время боя Баду Джек отказался от титула WBC

Курьезный случай произошел в объединительном бою с Джеймсом ДиГейлом.
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- Баду Джек и Джеймс Дигейл завершили объединительный поединок вничью
Фото: The Sun
Шведский боксер Баду Джек (20-1-3, 12 КО) освободил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Шведский спортсмен Баду Джек освободил титул и перешел в следующую весовую категорию - до 79,4 килограмма (полутяжелый вес)", - говорится в пресс-релизе WBC.
Ранее промоутер Джека прославленный боксер Флойд Мейвезер-младший заявлял о своих намерениях устроить в июне своему боксеру поединок против чемпиона WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (28-1, 23 КО), которому прежде предстоит отстоять свой титул 29 апреля (соперник пока не определен).
Свой последний бой Джек провел в минувшие выходные в Нью-Йорке. В объединительном поединке против чемпиона IBF британца Джеймса ДиГейла была зафиксирована ничья, и боксеры сохранили свои титулы. Свое мнение по данному поединку высказал казахстанский боксер Геннадий Головкин, который остался не согласен со счетом, назвав победителем Джека.
Добавим, что этот бой запомнился курьезным случаем. Перед самым гонгом на перерыв в одном из раундов опытный рефери Артур Мерканте-младший случайно напоролся на боковой удар от Джека, когда пытался развести боксеров. Швед оперативно отреагировал и подхватил падающего Мерканте, не дав тому оказаться на настиле ринга.
"Шведский спортсмен Баду Джек освободил титул и перешел в следующую весовую категорию - до 79,4 килограмма (полутяжелый вес)", - говорится в пресс-релизе WBC.
Ранее промоутер Джека прославленный боксер Флойд Мейвезер-младший заявлял о своих намерениях устроить в июне своему боксеру поединок против чемпиона WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (28-1, 23 КО), которому прежде предстоит отстоять свой титул 29 апреля (соперник пока не определен).
Свой последний бой Джек провел в минувшие выходные в Нью-Йорке. В объединительном поединке против чемпиона IBF британца Джеймса ДиГейла была зафиксирована ничья, и боксеры сохранили свои титулы. Свое мнение по данному поединку высказал казахстанский боксер Геннадий Головкин, который остался не согласен со счетом, назвав победителем Джека.
Добавим, что этот бой запомнился курьезным случаем. Перед самым гонгом на перерыв в одном из раундов опытный рефери Артур Мерканте-младший случайно напоролся на боковой удар от Джека, когда пытался развести боксеров. Швед оперативно отреагировал и подхватил падающего Мерканте, не дав тому оказаться на настиле ринга.