Баду Джек в бою против Джеймса Дигейла чуть не нокаутировал рефери ударом в челюсть

В этом поединке была зафиксирована ничья.

Чемпион мира по версии WBC шведский боксер Баду Джек в объединительном бою в рамках суперсреднего веса с обладателем титула IBF британцем Джеймсом Дигейлом чуть не отправил рефери в нокаут, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед самым гонгом на перерыв опытный рефери Артур Мерканте-младший случайно напоролся на боковой удар от шведа, когда пытался развести боксеров. Однако сам шведский боксер смог оперативно отреагировать на такой курьез и подхватить падающего рефери. В итоге Мерканте-младший даже не оказался на настиле ринга.

Стоит отметить, что пользователи очень активно начали обсуждать данный инцидент, а один из них написал следующее: "Ничего так "борода" у рефери. Амир Хан от такого бы месяц отходил".

Напомним, что Баду Джек и Джеймс Дигейл не смогли выявить победителя. По итогам 12-раундового поединка, который состоялся в нью-йоркском Бруклине (США) и стал главным событием этого вечера бокса, судьи насчитали ничью большинством голосов. Один из судей поставил 114-112 в пользу Дигейла, но двое других поставили счет 113-113. Таким образом, оба чемпиона сохранили свои титулы.

Свое мнение по данному поединку уже успел написать и казахстанский боксер Геннадий Головкин, который остался не согласен со счетом, назвав победителем Баду Джека.