Головкин остался не согласен со счетом боя Джек - Дигейл и назвал победителем шведского боксера

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Слован Барыс 4:1
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 1:0
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Буревестник-Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Ли Бублик 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 17:00
Сельта Алавес 21:15
Спортинг Х Эйбар 23:30
Севилья Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 19:30
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс 04:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Валенсия Эспаньол 17:00
Сельта Алавес 21:15
Спортинг Х Эйбар 23:30
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Кыран Шамкир
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Актобе Флямуртари
Тобол Шамкир
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Ордабасы Габала 20:00
Окжетпес Монтана
Иртыш Габала
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 19:30
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:30
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Свитолина Воскобоева 09:30
Аррубаррена-Веcино Путинцева 06:00
Шведова Бегу 06:00
Бублик Пуиль 06:00
Тиафо Кукушкин 06:00
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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Головкин остался не согласен со счетом боя Джек - Дигейл и назвал победителем шведского боксера

Боксеры завершили поединок вничью.

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Фото из группы "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте
Фото из группы "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте

Казахстанский боксер Геннадий Головкин остался не согласен со счетом поединка между чемпионом мира по версии WBC шведом Баду Джеком и обладателем титула IBF британцем Джеймсом Дигейлом и назвал победителем шведа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я не согласен со счетом. Нехорошо. Баду Джек, ты выиграл этот бой", - написал Головкин в своем твиттере.

Напомним, что Баду Джек и Джеймс Дигейл не смогли выявить победителя в объединительном бою в рамках суперсреднего веса. По итогам 12-раундового поединка, который состоялся в нью-йоркском Бруклине (США) и стал главным событием этого вечера бокса, судьи насчитали ничью большинством голосов. Один из судей поставил 114-112 в пользу Дигейла, но двое других поставили счет 113-113. Таким образом, оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем.

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