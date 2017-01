Головкин остался не согласен со счетом боя Джек - Дигейл и назвал победителем шведского боксера

Казахстанский боксер Геннадий Головкин остался не согласен со счетом поединка между чемпионом мира по версии WBC шведом Баду Джеком и обладателем титула IBF британцем Джеймсом Дигейлом и назвал победителем шведа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я не согласен со счетом. Нехорошо. Баду Джек, ты выиграл этот бой", - написал Головкин в своем твиттере.

Напомним, что Баду Джек и Джеймс Дигейл не смогли выявить победителя в объединительном бою в рамках суперсреднего веса. По итогам 12-раундового поединка, который состоялся в нью-йоркском Бруклине (США) и стал главным событием этого вечера бокса, судьи насчитали ничью большинством голосов. Один из судей поставил 114-112 в пользу Дигейла, но двое других поставили счет 113-113. Таким образом, оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем.

I don't agree with the score. Not good. @BadouJack you won this fight