Бой с Чавесом-младшим поможет "Канело" лучше подготовиться к Головкину - промоутер

Поединок между мексиканцами состоится в мае в Лас-Вегасе.
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- Промоутер Альвареса оценил вероятность боя с Головкиным в 95 процентов
Фото с сайта BoxingScene.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущий дела чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), объяснил выбор Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 KO) в качестве следующего соперника.
Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
"Чавес-младший - более крупный парень, правша, и он не из тех, кто будет боксировать или бегать. Я думаю, этот бой поможет Альваресу лучше подготовиться к Головкину. Его стиль не похож на Головкина, потому что GGG лучше, как боксер, но Чавес крупнее его и будет выбрасывать "бомбы", - заявил Гомес в интервью ESPN.
При этом промоутер "Канело" оценил в 95 процентов вероятность проведения боя с Головкиным в сентябре этого года. Правда, для этого обоим боксерам нужно выиграть свои следующие поединки.
У казахстанского боксера на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
Между тем Чавес-младший потроллил Головкина по поводу своего боя с "Канело". Также мексиканец раскритиковал своего соотечественника за то, что тот в прошлом году уклонился от поединка с GGG.
Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
"Чавес-младший - более крупный парень, правша, и он не из тех, кто будет боксировать или бегать. Я думаю, этот бой поможет Альваресу лучше подготовиться к Головкину. Его стиль не похож на Головкина, потому что GGG лучше, как боксер, но Чавес крупнее его и будет выбрасывать "бомбы", - заявил Гомес в интервью ESPN.
При этом промоутер "Канело" оценил в 95 процентов вероятность проведения боя с Головкиным в сентябре этого года. Правда, для этого обоим боксерам нужно выиграть свои следующие поединки.
У казахстанского боксера на 18 марта намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
Между тем Чавес-младший потроллил Головкина по поводу своего боя с "Канело". Также мексиканец раскритиковал своего соотечественника за то, что тот в прошлом году уклонился от поединка с GGG.