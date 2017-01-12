Промоутер Альвареса оценил вероятность боя с Головкиным в 95 процентов

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
СКА Авангард 5:3
ЦСКА Металлург Нк 2:0
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Слован Барыс 4:1
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Алматы 1:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Акжайык Тирана 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Ли Бублик 1:2
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:2
Локомотив Нефтехимик 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 0:0
Сарыарка Ижсталь 1:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 1:1
Горняк Арлан 1:0
Алматы Иртыш 3:0
Темиртау Номад 2:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Алматы 1:3
Алтай Павлодар 0:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Сельта Алавес 21:15
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 20:00
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Актобе Флямуртари
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Иртыш Габала
Окжетпес Монтана
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 19:30
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:2
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 0:0
Сарыарка Ижсталь 1:0
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 1:1
Горняк Арлан 1:0
Алматы Иртыш 3:0
Темиртау Номад 2:1
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Павлодар 0:0
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен
Моминов Басс
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 06:00
Свитолина Воскобоева 06:00
Шведова Бегу 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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Промоутер Альвареса оценил вероятность боя с Головкиным в 95 процентов

Правда, для этого боксерам нужно выиграть свои следующие бои.

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2 Комментария
Сауль "Канело" Альварес и Эрик Гомес. Фото с сайта izquierdazo.com
Сауль "Канело" Альварес и Эрик Гомес. Фото с сайта izquierdazo.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), высоко оценил вероятность проведения поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), несмотря на последние события.

Ранее стало известно, что "Канело" договорился о бое со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта. Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).

По словам Гомеса, эти обстоятельства не повлияют на их планы в отношении Головкина. Промоутер "Канело" заверил, что их бой состоится в сентябре, как и было обещано.

"Сейчас мы уверены на 50 процентов, что их бой состоится, пока они оба не выиграют свои следующие поединки. Если каждый из них будет успешен в своем поединке, то этот показатель подпрыгнет до 90-95 процентов. Обоих боксеров ждут тяжелые бои", - заявил Гомес в беседе с RingTV.

Добавим, что у Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс. Телеканал HBO покажет этот бой также по системе PPV.
Просмотров: 2163  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
serikjan atau Сегодня 16:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2873
Головкин и Альварес игнорирует Сондерса, и не обращает на него внимания. А Сондерс опять год будет лежать без боя. В лучшем случае до сентября. В сентябре будет бой Канело - Головкин или Канело - Сондерс.
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damir aliev Сегодня 16:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
Сначало контракт подпишите 60 на 40 а пока это только слова!
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