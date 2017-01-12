Промоутер Альвареса оценил вероятность боя с Головкиным в 95 процентов

Правда, для этого боксерам нужно выиграть свои следующие бои.
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Сауль "Канело" Альварес и Эрик Гомес. Фото с сайта izquierdazo.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), высоко оценил вероятность проведения поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), несмотря на последние события.
Ранее стало известно, что "Канело" договорился о бое со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта. Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).
По словам Гомеса, эти обстоятельства не повлияют на их планы в отношении Головкина. Промоутер "Канело" заверил, что их бой состоится в сентябре, как и было обещано.
"Сейчас мы уверены на 50 процентов, что их бой состоится, пока они оба не выиграют свои следующие поединки. Если каждый из них будет успешен в своем поединке, то этот показатель подпрыгнет до 90-95 процентов. Обоих боксеров ждут тяжелые бои", - заявил Гомес в беседе с RingTV.
Добавим, что у Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс. Телеканал HBO покажет этот бой также по системе PPV.
Ранее стало известно, что "Канело" договорился о бое со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта. Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).
По словам Гомеса, эти обстоятельства не повлияют на их планы в отношении Головкина. Промоутер "Канело" заверил, что их бой состоится в сентябре, как и было обещано.
"Сейчас мы уверены на 50 процентов, что их бой состоится, пока они оба не выиграют свои следующие поединки. Если каждый из них будет успешен в своем поединке, то этот показатель подпрыгнет до 90-95 процентов. Обоих боксеров ждут тяжелые бои", - заявил Гомес в беседе с RingTV.
Добавим, что у Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс. Телеканал HBO покажет этот бой также по системе PPV.