Для Головкина бой с "Канело" может оказаться провальным. И я буду в первом ряду, наблюдая за этим - Джейкобс

Американский боксер "обвинил" GGG в его недооценке.

Дэниэл Джейкобс. Фото: The Ring

Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) "обвинил" чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в его недооценке. Об этом сообщает BoxingScene.com.



По его словам, Головкин считает бой с ним проходным и уже думает о будущем противостоянии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).



"Головкин не обращает на меня внимания. Это не имеет значения для меня. Они все еще могут сделать бой Головкин - "Канело". Для Геннадия этот поединок может оказаться провальным. И я буду в первом ряду, наблюдая за этим. Я ничего не могу с этим поделать. Не зависимо от всего, это их планы. Одно могу сказать точно, они (команда Головкина) должны быть сосредоточены на мне, потому что я собираюсь быть полностью сфокусирован на нем", - заявил Джейкобс.



Однако Головкин не согласен с высказываниями Джейкобса, добавив, что Альварес меньше подходит на роль его соперника.



"Дэниэл живет в среднем дивизионе. Он больше, чем я. Он сильный. Я это понимаю. Да, "Канело" есть "Канело". Возможно, раньше бой с ним был огромным, но не сейчас. Сейчас это Джейкобс. Мое внимание сосредоточено на нем", - заявил Головкин.