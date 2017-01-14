Чавес-младший потроллил Головкина по поводу своего боя с "Канело"

GGG весь 2016 год пытался заполучить этот бой, а мексиканцы договорились на 6 мая.
Сегодня 10:42
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Фото с сайта BoxingScene.com
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (49-2-1, 32 KO) не упустил возможность потроллить казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) по поводу своего боя с Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Ранее стало известно, что боксеры договорились о бое на 6 мая. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
По этому случаю Чавес-младший выложил на своей странице в Instagram коллаж, на котором он вместе с "Канело" едут в машине и та окатывает водой стоящего у дороги Головкина.
"Я бросил тебе вызов, но ты так и не ответил. Так что сорри, Головкин, хороший мальчик", - написал Чавес-младший. Ранее мексиканец также раскритиковал "Канело" за то, что тот в свое время уклонился от боя с GGG.
Напомним, Головкин в прошлом году пытался заполучить бой с "Канело". Всемирный боксерский совет даже обязал мексиканца, который на тот момент владел поясом чемпиона WBC в среднем весе, встретиться с казахстанцем. Однако в мае "Канело" предпочел отказаться от титула, который перешел GGG, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о бое в сентябре 2017 года. Промоутер мексиканца заверяет, что их поединок состоится в этом году.
Ранее стало известно, что боксеры договорились о бое на 6 мая. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
По этому случаю Чавес-младший выложил на своей странице в Instagram коллаж, на котором он вместе с "Канело" едут в машине и та окатывает водой стоящего у дороги Головкина.
"Я бросил тебе вызов, но ты так и не ответил. Так что сорри, Головкин, хороший мальчик", - написал Чавес-младший. Ранее мексиканец также раскритиковал "Канело" за то, что тот в свое время уклонился от боя с GGG.
Напомним, Головкин в прошлом году пытался заполучить бой с "Канело". Всемирный боксерский совет даже обязал мексиканца, который на тот момент владел поясом чемпиона WBC в среднем весе, встретиться с казахстанцем. Однако в мае "Канело" предпочел отказаться от титула, который перешел GGG, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о бое в сентябре 2017 года. Промоутер мексиканца заверяет, что их поединок состоится в этом году.