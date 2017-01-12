"Канело" потерял любовь и уважение фанатов, когда отказался от боя с Головкиным. Я никогда такого не делал - Чавес-младший

Он считает, что публика будет на его стороне в их поединке.
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Фото с сайта World Boxing Council
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (49-2-1, 32 KO) считает, что фанаты будут на его стороне в поединке с соотечественником Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Ранее стало известно, что боксеры договорились о бое на 6 мая. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
По мнению Чавеса-младшего, "Канело" утратил любовь и уважение мексиканских фанатов, когда отказался от титула и тем самым избежал боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
"Бой с "Канело" важен как для мексиканского бокса, так и для нас обоих. Люди заинтересованы в хорошем поединке, и два мексиканца, привлекающие внимание по всему миру, - это также важно для бокса. Вдобавок, наше противостояние обсуждалось давно, и наконец мы его получили.
"Канело" потерял любовь фанатов. Он очень популярен, но в то же время очень мало кто его любит, потому что он утратил уважение, когда отказался от боя с Головкиным и других лучших бойцов, чего я никогда не делал. Важнее качество твоих поединков, а не их количество. Поэтому любовь публики будет на моей стороне. Когда мы выйдем на ринг - посмотрим, что будет", - сказал Чавес-младший в интервью ESPN.
Ранее стало известно, что боксеры договорились о бое на 6 мая. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
По мнению Чавеса-младшего, "Канело" утратил любовь и уважение мексиканских фанатов, когда отказался от титула и тем самым избежал боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
"Бой с "Канело" важен как для мексиканского бокса, так и для нас обоих. Люди заинтересованы в хорошем поединке, и два мексиканца, привлекающие внимание по всему миру, - это также важно для бокса. Вдобавок, наше противостояние обсуждалось давно, и наконец мы его получили.
"Канело" потерял любовь фанатов. Он очень популярен, но в то же время очень мало кто его любит, потому что он утратил уважение, когда отказался от боя с Головкиным и других лучших бойцов, чего я никогда не делал. Важнее качество твоих поединков, а не их количество. Поэтому любовь публики будет на моей стороне. Когда мы выйдем на ринг - посмотрим, что будет", - сказал Чавес-младший в интервью ESPN.