Вы видели, как тяжело было Головкину в бою с Бруком? А Джейкобс двигается еще лучше - Брэдли

Он считает, что американец станет настоящим испытанием для GGG из-за своего стиля.
Сегодня 07:47
7 Комментариев
Ссылки по теме:
- Все хотят увидеть большой нокаут в бою с Дэниэлом Джейкобсом - Геннадий Головкин
- Промоутер Геннадия Головкина ожидает аншлаг на бое с Дэниэлом Джейкобсом
- Я видел Джейкобса. Он может победить Головкина - Келл Брук
- Для Головкина бой с "Канело" может оказаться провальным. И я буду в первом ряду, наблюдая за этим - Джейкобс
Тимоти Брэдли. Фото с сайта Аllboxing.ru
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли высоко оценил шансы своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) в бою с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Я думаю, Джейкобс станет настоящим испытанием для Головкина из-за своего стиля. Посмотрим, сможет ли Головкин справиться с тем, что Джейкобс покажет в ринге. Дэнни много двигается, ему нужно часто менять направления.
Вы видели, как тяжело, немного тяжело приходилось Головкину в бою с Келлом Бруком? Да, тот поединок раскрыл недостатки GGG, к тому же маленький парень бил его. Но вы видели стиль бокса, который показал Брук. Так что для Джейкобса имеет смысл повторить его", - заявил Брэдли в интервью FightHub TV.
Сам Брук, досрочно проигравший Головкину в сентябре прошлого года, также считает, что у Джейкобса есть шансы на победу. По его словам, американец обладает хорошим ударом.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
Казахстанский боксер после пресс-тура по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу вернулся в тренировочный лагерь. Ранее тренер Абель Санчес озвучил имена спарринг-партнеров Головкина.
"Я думаю, Джейкобс станет настоящим испытанием для Головкина из-за своего стиля. Посмотрим, сможет ли Головкин справиться с тем, что Джейкобс покажет в ринге. Дэнни много двигается, ему нужно часто менять направления.
Вы видели, как тяжело, немного тяжело приходилось Головкину в бою с Келлом Бруком? Да, тот поединок раскрыл недостатки GGG, к тому же маленький парень бил его. Но вы видели стиль бокса, который показал Брук. Так что для Джейкобса имеет смысл повторить его", - заявил Брэдли в интервью FightHub TV.
Сам Брук, досрочно проигравший Головкину в сентябре прошлого года, также считает, что у Джейкобса есть шансы на победу. По его словам, американец обладает хорошим ударом.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
Казахстанский боксер после пресс-тура по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу вернулся в тренировочный лагерь. Ранее тренер Абель Санчес озвучил имена спарринг-партнеров Головкина.