Я видел Джейкобса. Он может победить Головкина - Келл Брук

Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук заявил о том, что представляет, как американец Дэниел Джейкобс может побить чемпиона WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.сообщает "Чемпионат.com".

"Я видел Джейкобса. Он полноценный средневес. Он может победить Головкина. Когда он бьет вас, вы будете повержены. Я могу представить, как Джейкобс победит Головкина. Я думаю, он очень жесткий", - приводит слова Брука Boxing News 24.

Стоит отметить, что Головкин встречался с Бруком 11 сентября 2016 года. Бой, прошедший в Лондоне, завершился в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка. Для Головкина эта победа стала 36-й (33 - нокаутом) в 36 боях на профессиональном ринге. А Брук потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл все свои 36 поединков.

Напомним, что бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.