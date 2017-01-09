Санчес выбрал спарринг-партнеров для Головкина на подготовку к бою против Джейкобса

Тренер GGG добавил, что они похожи на американца.
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Фото из группы "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес заявил. что он уже определился со спарринг-партнерами для подготовки к бою против американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).
"Я использую одних и тех же спарринг-партнеров почти каждый лагерь. Это Джулиус Джексон, Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд. Также Джон Джексон всегда приезжает в наш лагерь. Все они сильные ребята, чем-то похожи на Дэнни и умеют хорошо бить. Сейчас главная задача - привести Головкина в форму, потому что этот парень (Джейкобс) представляет угрозу", - рассказал Санчес в беседе с Thaboxingvoice.
Ранее тренер также отметил, что в предстоящем бою кто-то из боксеров будет нокаутирован, поскольку процент нокаутов у Головкина и Джейкобса выше 90.
Добавим, что Джейкобс еще в конце декабря начал проводить спарринги. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО).
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
"Я использую одних и тех же спарринг-партнеров почти каждый лагерь. Это Джулиус Джексон, Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд. Также Джон Джексон всегда приезжает в наш лагерь. Все они сильные ребята, чем-то похожи на Дэнни и умеют хорошо бить. Сейчас главная задача - привести Головкина в форму, потому что этот парень (Джейкобс) представляет угрозу", - рассказал Санчес в беседе с Thaboxingvoice.
Ранее тренер также отметил, что в предстоящем бою кто-то из боксеров будет нокаутирован, поскольку процент нокаутов у Головкина и Джейкобса выше 90.
Добавим, что Джейкобс еще в конце декабря начал проводить спарринги. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО).
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.