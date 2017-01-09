У Головкина и Джейкобса процент нокаутов выше 90. Можно смело предположить, что кто-то будет нокаутирован - Санчес

Тренер GGG отметил важность этого боя для бокса.
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Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
"В первую очередь хочу поблагодарить Дэнни Джейкобса за его джентльменство по отношению к нам. Два с половиной года назад он выиграл титул, и первое, что он сказал, было то, что он не был еще готов к боям с элитой. Он говорил про то, что ему нужны бои по 10-12 раундов. И, по-моему, он упоминал Головкина. Как только бой Головкин - Джейкобс стал обязательным, он стал говорить, как должен говорить чемпион, выражая свое желание сразиться.
У нас есть два боксера, у которых процент нокаутов выше 90. Можно смело предположить, что кто-то будет нокаутирован. Я думаю, мы с Андре (Розье - тренер Джейкобса) понимаем серьезность и важность этого боя в среднем весе для бокса. Я знаю, что еще будет много сказано слов, но это все ради промоушна и того, чтобы оба лучших боксера предоставили всем нам отличное шоу", - приводит слова Санчеса официальная группа GGG "ВКонтакте".
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Напомним, Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. В декабре прошлого года казахстанский боксер получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса.