Геннадий Головкин вернулся в тренировочный лагерь

До этого GGG и Дэниэл Джейкобс дали пресс-конференции в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Сегодня 23:04
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Геннадий Головкин. Кадр с видео на YouTube
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) вернулся в тренировочный лагерь, передает корреспондент Vesti.kz.
Об этом сам Головкин сообщил посредством своего Instagram, где выложил фото из зала.
До этого Головкин в рамках пресс-тура посетил Нью-Йорк и Лос-Анджелес для раскрутки своего предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Об боксера приняли участие в пресс-конференциях и провели две дуэли взглядов, а также посетили матч НБА.
Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
Об этом сам Головкин сообщил посредством своего Instagram, где выложил фото из зала.
До этого Головкин в рамках пресс-тура посетил Нью-Йорк и Лос-Анджелес для раскрутки своего предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Об боксера приняли участие в пресс-конференциях и провели две дуэли взглядов, а также посетили матч НБА.
Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.