Я выиграл бой против ДиГейла. Он много бегал от меня - Баду Джек

Шведа назвал победителем и казахстанский боксер Геннадий Головкин.

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC швед Баду Джек в интервью BoxingScene прокомментировал результат боя против британца Джеймса ДиГейла, который владеет титулом IBF в этом же дивизионе.

Объединительный поединок проходил в Нью-Йорке и завершился ничьей. По ходу боя каждый из боксеров отправлял соперника в нокдаун, причем Джек сделал это в заключительном раунде.

Запомнился этот поединок и необычным моментом. В пятом раунде Джек едва не нокаутировал рефери Артура Мерканте-младшего. Шведский боксер нечаянно попал по челюсти судье, но помог ему быстро придти в себя.

"Я думал, что выиграл бой. Я заканчивал поединок сильнее. Его нокдаун был жестким. Я выиграл бой. Он много бегал от меня. Давайте повторим это в полутяжелом весе. Время переходить в полутяжелый вес", - цитирует Джека "Чемпионат".

Свое мнение по прошедшему бою высказал казахстанец Геннадий Головкин. Он не согласился с решением арбитров и считает победителем Джека.

Ранее исход боя прокомментировал и сам ДиГейл. Британец рассказал, что лишился нескольких зубов, а его барабанная перепонка лопнула. Сразу после поединка он отправился в госпиталь, где прошел обследование - его жизни ничего не угрожает.