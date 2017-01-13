Джеймс ДиГейл лишился зубов в бою с Баду Джеком

У британца также лопнула барабанная перепонка.

Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Джеймс ДиГейл в интервью телеканалу Sky Sport рассказал о травмах, полученных в бою со шведским чемпионом WBC Баду Джеком.

Объединительный поединок проходил в Нью-Йорке и завершился ничьей. По ходу боя каждый из боксеров отправлял соперника в нокдаун.

"У меня лопнула барабанная перепонка, и я потерял свои зубы. Я думал, что сделал достаточно для победы, но отправил его только в нокдаун. У меня было 25 боев. Я намерен стать сильнее, хочу реванш! Я рад, что возвращаюсь домой с титулом, но расстроен, что не получил титул пояс WBC. Я все еще чемпион, значит, я могу двигаться вперед", - цитирует ДиГейла "Чемпионат".

Отметим, что по ходу боя Джек случайно чуть не отправил в нокаут рефери Артура Мерканте-младшего. Шведский боксер нечаянно попал по челюсти судье, но помог ему быстро придти в себя.

Свое мнение по прошедшему бою высказал казахстанец Геннадий Головкин. Он не согласился с решением арбитров и считает победителем Джека.

Добавим, что сразу после боя ДиГейл отправился на обследование в госпиталь. Его промоутер Эдди Хирн сообщил, что жизни боксера ничего не угрожает.