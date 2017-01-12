У МакГрегора есть хороший шанс против Мейвезера - Геннадий Головкин

GGG считает, что Флойд недооценивает Конора.

Непобежденный казахстанский чемпион Геннадий Головкин в эфире ТВ-шоу TMZ Sports поделился мнением, что американец Флойд Мейвезер-младший недооценивает звезду UFC Конора МакГрегора.

GGG также оценил шансы ирландского бойца смешанных единоборств на победу, если бой состоится по правилам профессионального бокса.

"Это будет немного трудно для Конора, - сказал Головкин. - Я уважаю его, он великолепный спортсмен и боец UFC. Но бокс и UFC - немного разные вещи. Но у всех есть шанс. Думаю, что и у Конора есть хороший шанс против Мейвезера".

Отметим, что ранее Головкин поделился мнением, что Мейвезер согласился бы вернуться на ринг и провести с ним бой за большой гонорар, например, в 100 миллионов долларов. При этом GGG уверен, что победил бы американца.