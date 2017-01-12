Хирн сказал, что я побью Головкина? Cпасибо, Эдди - Флойд Мейвезер

Боксеру польстило мнение промоутера.

Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность, что в случае возобновления карьеры американец Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) победил бы казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), передает FightHype.com.

"Я хотел бы увидеть этот бой, - сказал Хирн. - Думаю, Флойд мог бы побить Головкина. Он не был панчером, но, думаю, все еще способен оказывать давление на соперников, поддерживая их в напряжении на протяжении всего боя".

Судя по ответу Мейвезера-младшего, который услышал об этом высказывании от журналистов, ему очень польстило мнение Хирна.

"Эдди Хирн сказал, что я побью Головкина? Спасибо, Эдди", - сказал Флойд.

Напомним, ранее Геннадий Головкин поделился мнением, что Мейвезер согласился бы вернуться на ринг и провести с ним бой за большой гонорар, например в 100 миллионов долларов. При этом GGG уверен, что победил бы американца.