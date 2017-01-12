Геннадий Головкин рассказал о своих поражениях, Ронде Роузи и семье

Себя казахстанский боксер назвал простым парнем.

На уходящей неделе казахстанский боксер Геннадий Головкин стал гостем программы The Breakfast Club на американской радиостанции Power. За 20 минут GGG откровенно рассказал о своей жизни и карьере.

Блог JabHookUppercut на "Фанзоне" перевел запись передачи, опубликовав видео с русскими субтитрами.

- Все в ожидании боя в Madison Square Garden. Почему там, а не в Лас-Вегасе?

- Во-первых, все уважают Нью-Йорк. Это Мекка бокса. Это будет больше исторический, нежели коммерческий бой, - сказал Головкин.

- Так почему никто не хочет драться с тобой, GGG? Почему тебе так тяжело заполучить поединки?

- Не знаю, это не моя проблема, спроси моего тренера, это - его ошибка (смеется). Я открыт для любого.

- Какой у тебя план на бой с Дэниэлом Джейкобсом?

- У меня есть план, но он не один. Джейкобс знает, как боксировать. Я всегда готов, но сейчас у меня нет конкретного плана, потому что он о нем знает. Будет классный бой.

- Что заставило тебя попасть в бокс, будучи мальчишкой?

- Это было давно. Думаю, моя семья настояла. Мне нравится любой вид спорта: баскетбол, бейсбол. Мои старшие братья сказали, что мне немножко надо сходить на бокс, попробовать себя там.

- У тебя были проблемы, ты не мог сдержать ярость внутри себя как ребенок?

- Иногда такое бывало.

- Я много раз видела, как старшие говорят: "Иди побей его".

- И это тоже часть моей истории. Сейчас все по-другому.

- Ты был хулиганом?

- Иногда (все смеются).

- Проигрывал ли когда-либо, когда был молод?

- Да, не так много - может быть, четыре или пять раз, но на улице - никогда!

- Кто были эти парни? Может быть, им надо было дать перчатки и подписать с ними контракт, потому что ты никогда не был в нокдауне и нокауте?

- Никогда!

- 24 победы подряд нокаутом, и ты проиграл последний раз, когда был подростком?

- Нет, в финале Олимпиады-2004.

- Правда? Кто был этот парень?

- Он из России, очень хороший боксер (Гайдарбек Гайдарбеков - прим.Vesti.kz)

- Какой у тебя режим дня? Мы часто видим у многих контейнеры для диеты.

- Ничего такого. Я не такой большой, не такой огромный для 160 фунтов.

- Часто ли люди останавливают на улице, как, например, Майка Тайсона?

- Иногда, не так часто.

- Тебе 34 года. Когда ты планируешь завершить карьеру? Когда мы смотрели последний бой Бернарда Хопкинса и этот нокаут ... Ты смотрел тот бой?

- Хороший вопрос. Сейчас я прекрасно себя чувствую, где-то на 25 лет. Я не знаю, это бокс. Может быть, после следующего боя, может быть - завтра. Это жизнь.

- Испытывал ли ты чувство страха в ринге когда-нибудь?

- Никогда!

- Обычно ты тот, кого боятся в ринге. Не было мысли, что соперник может нанести правильный удар?

- Мне самому интересно, я - фанат спорта. Я понимаю, что это поединок, драка. Но для меня в первую очередь это - спорт.

- Давайте поговорим про Ронду Роузи. Видел ли тот бой с Амандой Нуньес?

- Я видел. Это сумасшествие. Я думаю, что она еще не готова к чемпионским боям. Ей нужно время.

- Считаешь ли ты, что ей нужно завершить карьеру, поскольку она жестко отхватила?

- Не знаю, но точно на сто процентов уверен, что UFC нужен такой человек, как Ронда.

- Было ли тебе жалко видеть такое избиение?

- Это бокс. Я прекрасно ее знаю, она - мой друг. Я понимаю, что UFC становится как бокс.

- Тебе нужно обучить ее боксу, поскольку у нее просто нет рук?

- Она дзюдоистка, а не боксер.

- Что ты думаешь про UFC, который по популярности догоняет бокс или уже превосходит его?

- Все очень интересно у них. Это другой вид спорта. Хотя я большой фанат бокса, мне нравится UFC, потому что там все - бойцы. Бокс - это классика, а UFC - как хай-тек. Возможно, там происходят сумасшедшие вещи, но выглядит все отлично.

- Получаешь ли ты удовольствие, причиняя вред соперникам?

- В ринге - да. Совсем разные чувства испытываю вне и внутри ринга. Я прекрасно понимаю, что нужно делать внутри - это моя работа.

- Испытываешь ли ты чувство вины после боя - "ох, не надо было его сильно бить" или что-то в этом роде?

- После боя я понимаю, что все закончено. Я уважаю всех соперников, поскольку они - прекрасные бойцы.

- Какой бой был самым сложным в карьере?

- Я надеюсь, что такой будет в будущем. Может быть - следующий.

- На каких боксеров ты смотрел в детстве? Кличко?

- Майк Тайсон, Мохаммед Али, Шугар Рэй Робинсон и следующее поколение - Хулио Сезар Чавес (на фото), Рой Джонс. Все чемпионы имели разные стиль и тактику.

- Как Америка развлекает тебя, GGG? Чем ты себя развлекаешь? Что любишь смотреть по ТВ?

- У меня не так много времени. Я живу в Лос-Анджелесе с моей семьей. Мне нравится смотреть комедийные шоу и фильмы вместе с женой. Я - простой парень. Мне нравятся пляжи и водить сына в школу.

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