Головкин обозначил приоритеты в боях между Сондерсом и Альваресом

При этом британский и мексиканский боксеры избегают встречи с GGG.
Сегодня 11:51
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Фото с сайта boxingscene.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, назвал приоритетный для себя бой.
Журналист BoxingScene.com задал Головкину вопрос о том, что бы он предпочел, если бы ему пришлось выбирать между поединком для объединения всех чемпионских титулов в среднем весе и боем за большие деньги. В первом случае речь шла о британце Билли Джо Сондерсе, владеющим титулом WBO в среднем весе, а во втором - о мексиканце Сауле "Канело" Альваресе.
Головкин сделал выбор в пользу объединения всех титулов. "Мне нужен чемпион. Я хочу объединительный бой", - добавил он.
Ранее казахстанский боксер не раз говорил, что его главной целью является объединение всех титулов в среднем дивизионе. Для этого ему не хватает только титула WBO, который принадлежит Сондерсу.
При это британец не раз бросал вызов Головкину и заявлял о готовности драться с ним, однако дальше слов дело так и не заходили. По словам GGG, из-за этих обстоятельств в прошлом году он потерял интерес к боксу.
Относительно ситуации вокруг боя с "Канело", который мог состояться в прошлом году, Головкин считает, что вина в его затягивании лежит на промоутерах мексиканца. "Я знаю "Канело" и могу сказать, что он хороший парень и настоящий боец. И он знает, кто я такой: мы спарринговали с ним несколько раз. Думаю, его взгляд на ситуацию отличается от позиции его промоутеров", - пояснил GGG.
Журналист BoxingScene.com задал Головкину вопрос о том, что бы он предпочел, если бы ему пришлось выбирать между поединком для объединения всех чемпионских титулов в среднем весе и боем за большие деньги. В первом случае речь шла о британце Билли Джо Сондерсе, владеющим титулом WBO в среднем весе, а во втором - о мексиканце Сауле "Канело" Альваресе.
Головкин сделал выбор в пользу объединения всех титулов. "Мне нужен чемпион. Я хочу объединительный бой", - добавил он.
Ранее казахстанский боксер не раз говорил, что его главной целью является объединение всех титулов в среднем дивизионе. Для этого ему не хватает только титула WBO, который принадлежит Сондерсу.
При это британец не раз бросал вызов Головкину и заявлял о готовности драться с ним, однако дальше слов дело так и не заходили. По словам GGG, из-за этих обстоятельств в прошлом году он потерял интерес к боксу.
Относительно ситуации вокруг боя с "Канело", который мог состояться в прошлом году, Головкин считает, что вина в его затягивании лежит на промоутерах мексиканца. "Я знаю "Канело" и могу сказать, что он хороший парень и настоящий боец. И он знает, кто я такой: мы спарринговали с ним несколько раз. Думаю, его взгляд на ситуацию отличается от позиции его промоутеров", - пояснил GGG.