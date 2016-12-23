Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов

До этого GGG предстоит провести защиту титулов против Джейкобса.

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7 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта bleacherreport.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта bleacherreport.com
Популярный американский спортивный портал Bleacher Report составил список "смелых" прогнозов в боксе на 2017 год, в том числе для чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).

"Головкин дал четко понять, что хочет заполучить все четыре чемпионских пояса в среднем весе и стать безоговорочным авторитетом в дивизионе. Для этого ему осталась всего одна деталь. Но перед этим ему предстоит сложная задача в первом квартале следующего года.

18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса на HBO на PPV. Этот бой обещает стать самым большим испытанием в карьере казахстанского боксера. Будет интересно посмотреть на то, как долго он продлится, но в конечном счете Головкин отправит Джейкобса в нокаут.

Оставшийся - Билли Джо Сондерс, который большую часть 2016 года держал в заложниках пояс чемпиона WBO, а затем выглядел ужасно в своей первой защите против Артура Акавова в начале декабря. Британец может провести еще один промежуточный бой, прежде чем наступит конец его правлению. Это может быть Головкин или Сауль "Канело" Альварес, который недавно стал обязательным претендентом на титул WBO.

Головкин завершит 2017 год со всеми поясами, потому что победит "Канело". Их поединок, как ожидается, состоится в сентябре, и Головкин нокаутирует "Канело", - говорится в заметке.

Добавим, что команды Головкина и Альвареса продолжают вести переговоры. Основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Подробнее можно узнать здесь.
Просмотров: 3366  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Allen Tontin Сегодня 12:34
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Так и будет.!
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Даурен Данабеков Сегодня 12:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
иншаллах!!!
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serikjan atau Сегодня 12:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2697
Сейчас ОП Альварес или Головкин, по правилам WBO другие чемпионы мира приравнивается к ОП, таким образом обьединительные бои приравнивается к обязательным защитам, у Сондерса на самом деле выбора нету. Зажали с двух сторон.
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KAIRAT Сегодня 13:07
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4518
serikjan atau,сондерс вечно не мог бы бегать,рано или поздно его поймали бы на крючок
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Бесконечность Марс Сегодня 13:02
Статус: Профи
Рейтинг: 383
Надеемся и верим!!!!
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Viprin Viprin Сегодня 13:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1042
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ)))
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НуриК ИсаеВ Сегодня 14:28
Статус: Профи
Рейтинг: 322
У СондерШЫ дв2а варианта
Упасть с тяжелым нокаутом
Или с техническОЙ остановкой боя с Саулешкой
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