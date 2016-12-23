Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов

До этого GGG предстоит провести защиту титулов против Джейкобса.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта bleacherreport.com
Популярный американский спортивный портал Bleacher Report составил список "смелых" прогнозов в боксе на 2017 год, в том числе для чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
"Головкин дал четко понять, что хочет заполучить все четыре чемпионских пояса в среднем весе и стать безоговорочным авторитетом в дивизионе. Для этого ему осталась всего одна деталь. Но перед этим ему предстоит сложная задача в первом квартале следующего года.
18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса на HBO на PPV. Этот бой обещает стать самым большим испытанием в карьере казахстанского боксера. Будет интересно посмотреть на то, как долго он продлится, но в конечном счете Головкин отправит Джейкобса в нокаут.
Оставшийся - Билли Джо Сондерс, который большую часть 2016 года держал в заложниках пояс чемпиона WBO, а затем выглядел ужасно в своей первой защите против Артура Акавова в начале декабря. Британец может провести еще один промежуточный бой, прежде чем наступит конец его правлению. Это может быть Головкин или Сауль "Канело" Альварес, который недавно стал обязательным претендентом на титул WBO.
Головкин завершит 2017 год со всеми поясами, потому что победит "Канело". Их поединок, как ожидается, состоится в сентябре, и Головкин нокаутирует "Канело", - говорится в заметке.
Добавим, что команды Головкина и Альвареса продолжают вести переговоры. Основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Подробнее можно узнать здесь.
"Головкин дал четко понять, что хочет заполучить все четыре чемпионских пояса в среднем весе и стать безоговорочным авторитетом в дивизионе. Для этого ему осталась всего одна деталь. Но перед этим ему предстоит сложная задача в первом квартале следующего года.
18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он проведет защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса на HBO на PPV. Этот бой обещает стать самым большим испытанием в карьере казахстанского боксера. Будет интересно посмотреть на то, как долго он продлится, но в конечном счете Головкин отправит Джейкобса в нокаут.
Оставшийся - Билли Джо Сондерс, который большую часть 2016 года держал в заложниках пояс чемпиона WBO, а затем выглядел ужасно в своей первой защите против Артура Акавова в начале декабря. Британец может провести еще один промежуточный бой, прежде чем наступит конец его правлению. Это может быть Головкин или Сауль "Канело" Альварес, который недавно стал обязательным претендентом на титул WBO.
Головкин завершит 2017 год со всеми поясами, потому что победит "Канело". Их поединок, как ожидается, состоится в сентябре, и Головкин нокаутирует "Канело", - говорится в заметке.
Добавим, что команды Головкина и Альвареса продолжают вести переговоры. Основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Подробнее можно узнать здесь.