Альварес никогда не будет драться с Головкиным. Пусть бьется со мной! - Эрисланди Лара

Кубинец проиграл "Канело" раздельным решением судей в 2014 году.

Кубинский боксер первого среднего веса Эрисланди Лара (23-2-2, 13 КО) в интервью BoxingScene заявил, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1, 34 КО) никогда не проведет бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).

Сам Лара в июле 2014 года раздельным решением судей проиграл Альваресу. Вердикт оставил множество вопросов у фанатов и специалистов.

"Все это - болтовня, Альварес никогда не будет драться с Головкиным! - категоричен Лара. - Я хотел бы встретиться с "Канело". Я уверен, что выиграл наш первый бой. Такого мнения придерживаются многие люди, которые говорили мне. Решение в том бою всегда будет спорным.

Великие чемпионы поступают по-другому. Например, Флойд Мейвезер провел реванш с Хосе Луисом Кастильо и снял все вопросы, возникшие после первого поединка. Но это - великие боксеры!

Я готов драться с "Канело". Уровень моей конкуренции упал со времен нашего боя, впрочем, как и у него. Если Альварес не может получить большой бой, пусть дерется со мной и снимет все вопросы".

Добавим, что в октябре 2016 года команда Лары заявила, что боксер готов подняться в средний вес ради боя с Головкиным.