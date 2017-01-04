Олимпийский чемпион назвал достойного соперника для Головкина и упрекнул Альвареса в избегании GGG

Также Ибраимов дал прогноз на бой c Джейкобсом.
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Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, каким он видит развитие боя между казахстанским боксером-профессионалом Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом.
- Джейкобс - это боксер не уровня Головкина. Он на уровне мастера спорта. Его Головкин до третьего раунда "хлопнет" и в нокаут отправит, - считает бывший тренер сборной Казахстана по боксу.
- А за счет чего Геннадий выиграет так уверенно? За счет своей "физики"?
- Да, за счет "физики" и более высокого технического арсенала.
- Многие его называют близким соперником для Головкина. А кого бы Вы назвали достойным конкурентом для Геннадия?
- Против Головкина сейчас может боксировать только Флойд Мейвезер.
- Они на одном уровне?
- Да, на одном уровне.
- А как же мексиканец Сауль Альварес, бой с которым "раскручивают" к сентябрю?
- Видите же сами, Альварес боится и не выходит на бой...
Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США пройдет в Нью-Йорке 18 марта. Уже известны некоторые участники андеркарта этого вечера бокса. Параллельно команда казахстанца не против провести переговоры о бое с Крисом Юбенком-младшим, но никакого интереса со стороны британского боксера нет.