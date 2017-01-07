Головкин может кричать и лаять, но он не может заставить "Канело" драться с ним - Джефф Мейвезер

Он добавил, что GGG хочет этого боя только из-за денег.
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- Головкин должен перестать выпрашивать бой с Флойдом. Ему нужно драться с Уордом - дядя Мейвезера
- "Канело" - самая важная персона в боксе, пока Головкин дерется с маленькими парнями - Джефф Мейвезер
- Если "Канело" может легко побить Головкина, как утверждает Мейвезер, он должен был уже давно принять бой - СМИ
- Альварес легко побьет Головкина. Он нокаутирует его, и это не займет много времени - Флойд Мейвезер-младший
Джефф Мейвезер. Фото с сайта boxingjunkie.usatoday.com
Дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) находится на данный момент не в выгодной ситуации, чтобы требовать бой у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
По его словам, Головкин может "кричать и лаять" все что угодно, чтобы заполучить этот поединок, но это не поможет ему. Дело в том, что "Канело" не обязан этого делать.
"Я думаю, это отличный бой, но единственная причина, почему Головкину хочется драться с "Канело" - это деньги. Это как с Флойдом, когда он был "денежной коровой". Кто только не хотел с ним драться. Эта же ситуация сейчас происходит и с "Канело". Он молод и ему не надо спешить, чтобы подраться с GGG. Наоборот, это Головкину надо спешить, потому что его время уже поджимает.
Но дело в том, что Головкин не может заставить "Канело" драться с ним. Впрочем, как и любой другой боксер. Головкину уже 35, и если бой не состоится в ближайшие год-два, то - кто знает. Возможно, это план "Канело", и он не обязан драться с ним. Однако люди не понимают этого, особенно когда боксеры выступают в разных весовых категориях и являются чемпионами в разных организациях.
Если бы "Канело" был моим бойцом, то я бы постарался увеличить его доходы. Я бы позволил ему бить за деньги парней, о которых я никогда не слышал. Но если затем он встретится с GGG и проиграет, что тогда? Он уже богат. Он побил всех парней, как это сделал Головкин - выбрал никому неизвестных парней и нокаутировал их. Головкин может кричать и лаять, но он не может кого-либо заставить драться с ним", - заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.
Ране сам Мейвезер-младший выразил уверенность, что "Канело" не просто с легкостью побьет Головкина, а нокаутирует его. Однако у СМИ другое мнение на этот счет.
По его словам, Головкин может "кричать и лаять" все что угодно, чтобы заполучить этот поединок, но это не поможет ему. Дело в том, что "Канело" не обязан этого делать.
"Я думаю, это отличный бой, но единственная причина, почему Головкину хочется драться с "Канело" - это деньги. Это как с Флойдом, когда он был "денежной коровой". Кто только не хотел с ним драться. Эта же ситуация сейчас происходит и с "Канело". Он молод и ему не надо спешить, чтобы подраться с GGG. Наоборот, это Головкину надо спешить, потому что его время уже поджимает.
Но дело в том, что Головкин не может заставить "Канело" драться с ним. Впрочем, как и любой другой боксер. Головкину уже 35, и если бой не состоится в ближайшие год-два, то - кто знает. Возможно, это план "Канело", и он не обязан драться с ним. Однако люди не понимают этого, особенно когда боксеры выступают в разных весовых категориях и являются чемпионами в разных организациях.
Если бы "Канело" был моим бойцом, то я бы постарался увеличить его доходы. Я бы позволил ему бить за деньги парней, о которых я никогда не слышал. Но если затем он встретится с GGG и проиграет, что тогда? Он уже богат. Он побил всех парней, как это сделал Головкин - выбрал никому неизвестных парней и нокаутировал их. Головкин может кричать и лаять, но он не может кого-либо заставить драться с ним", - заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.
Ране сам Мейвезер-младший выразил уверенность, что "Канело" не просто с легкостью побьет Головкина, а нокаутирует его. Однако у СМИ другое мнение на этот счет.