Головкин может кричать и лаять, но он не может заставить "Канело" драться с ним - Джефф Мейвезер

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Головкин может кричать и лаять, но он не может заставить "Канело" драться с ним - Джефф Мейвезер

Он добавил, что GGG хочет этого боя только из-за денег.

Ссылки по теме:

15 Комментариев
Джефф Мейвезер. Фото с сайта boxingjunkie.usatoday.com
Джефф Мейвезер. Фото с сайта boxingjunkie.usatoday.com
Дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) находится на данный момент не в выгодной ситуации, чтобы требовать бой у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).

По его словам, Головкин может "кричать и лаять" все что угодно, чтобы заполучить этот поединок, но это не поможет ему. Дело в том, что "Канело" не обязан этого делать.

"Я думаю, это отличный бой, но единственная причина, почему Головкину хочется драться с "Канело" - это деньги. Это как с Флойдом, когда он был "денежной коровой". Кто только не хотел с ним драться. Эта же ситуация сейчас происходит и с "Канело". Он молод и ему не надо спешить, чтобы подраться с GGG. Наоборот, это Головкину надо спешить, потому что его время уже поджимает.

Но дело в том, что Головкин не может заставить "Канело" драться с ним. Впрочем, как и любой другой боксер. Головкину уже 35, и если бой не состоится в ближайшие год-два, то - кто знает. Возможно, это план "Канело", и он не обязан драться с ним. Однако люди не понимают этого, особенно когда боксеры выступают в разных весовых категориях  и являются чемпионами в разных организациях.

Если бы "Канело" был моим бойцом, то я бы постарался увеличить его доходы. Я бы позволил ему бить за деньги парней, о которых я никогда не слышал. Но если затем он встретится с GGG и проиграет, что тогда? Он уже богат. Он побил всех парней, как это сделал Головкин - выбрал никому неизвестных парней и нокаутировал их. Головкин может кричать и лаять, но он не может кого-либо заставить драться с ним", - заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.

Ране сам Мейвезер-младший выразил уверенность, что "Канело" не просто с легкостью побьет Головкина, а нокаутирует его. Однако у СМИ другое мнение на этот счет.
Просмотров: 3749  Комментариев: 15
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Mox Сегодня 08:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1109
теперь только тетя не гавкала...)
Ответить 1
 
Нуридин Темирхан Сегодня 11:13
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Mox, правильно он говорит, Канело не заставишь и он не обязан драться с ГГГ. Головкин хотел титул и он ему отдал и все, а дальше уже деньги
Ответить 1
 
Нургиса Игибаев Сегодня 08:35
Статус: Профи
Рейтинг: 392
Второй Роуч.
Ответить 0
 
S.O.G. Сегодня 08:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 725
а чо !!! чувак истину глаголит ))) , ггг так и делает бьет мешков и ноунеймов , малышей с низших дивизионов
Ответить -9
 
Сабит Оразбаев Сегодня 09:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1177
Ну пока что ОДЛХ только поставил свою лицензию и обещал бой будет в 17 году. Это семейство Майских так переживают за карьеру Головкина)))
Ответить 1
 
AZA AZA Сегодня 09:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 159
С чего это вдруг он заговорил про этот бой? Да и кто спрашивал его? От бесконечного обсуждения и аналитики они быстрее не договорятся. Все склоняется к тому, что бой не состоится
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 09:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5052
а как делал его племяш: он бился только с теми, кто прошел свой пик.
подерись он с Пакменом раньше, тот бы его отправил целовать канвас.
Ответить 0
 
Данияр Аймухамбетов Сегодня 10:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Даже смешно
Ответить 0
 
Рустам Сегодня 10:14
Статус: Профи
Рейтинг: 455
это он как то забухал и его все искали?)
Ответить 0
 
Нургиса Шопанов Сегодня 10:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 210
Головкину каналья не нужен. Дайте оставшиеся титул
Ответить 1
 
Булат Балагур Сегодня 10:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1095
алжыған қақбас )))
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali Сегодня 10:53
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Кара кушик Генаны иске тенедима
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 11:02
Статус: Профи
Рейтинг: 396
Все элементарно же господа. Семейка Мазафаки переживает что однозначно бой Гены и рыжего затмит полностью и целиком бой их выродка с Пакменом. Вот и все
Ответить 2
 
serikjan atau Сегодня 11:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2782
Никто не будет заставить Канело дратся с кем-то. Никто не с силой вытащить на ринг. И Чавес и Канело будут пожалеть о том, что у них был шанс когда-то выйти на Головкина, но они не использовали этот шанс. А Джейкобс и Лемье - нет. Джейкобс должен гордится, что когда-то дрался знаменитыми боксерами своего времени Пирогом и Головкиным - это дело чести.
Ответить 1
 
Сервис фото Сегодня 12:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
Как достали эти майские!!
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть