Только и ходят разговоры о предстоящем бое с Джейкобсом - болельщик Головкина в Нью-Йорке

Поединок Головкина и Джейкобса состоится 18 марта.

Болельщик казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина из Нью-Йорка Руслан Захидович рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему билеты на поединок GGG с американцем Дэниэлом Джейкобсом нужно приобретать заранее.



"Билеты нужно покупать сразу же, как они поступают в продажу, иначе рискуешь пропустить это зрелище. Все знают, что на бое Головкина и Джейкобса будет стопроцентный аншлаг. Я так и сделал. Мои друзья и знакомые в предвкушении этого поединка. Только и ходят разговоры о предстоящем бое. Но рекламу я не встречал, хотя года три назад билборды и плакаты перед поединком Головкина можно было встретить в разных частях города. Возможно, рано еще для рекламы или Гена уже в ней не нуждается", - с улыбкой отметил Руслан.



29-летний Руслан Захидович родом из Казахстана и является фанатом Головкина. Он уже четвертый год живет в Нью-Йорке. Популярность Захидовичу в социальных сетях принес его автомобиль марки Dodge Charger, на который он установил номера с надписью GGG и Big Drama Show.



Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.