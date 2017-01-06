Когда Головкин с легкостью побьет Джейкобса, получит признание от критиков - Абель Санчес

Он назвал американца лучшим бойцом из всех соперников GGG.

Тренер Абель Санчес в интервью ABC News заявил, что его казахстанский подопечный Геннадий Головкин заставит замолчать своих критиков после победы над американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Он призвал не верить мнениям журналистов, которые считают, что у Джейкобса есть шансы побить непобежденного GGG.

"Я думаю, даже надеюсь, что после боя те ребята, которые критикуют Головкина за слабую оппозицию, перечитают заметки, которые выйдут в ближайшие месяцы, о том, что это очень сложный соперник и что у него есть все необходимое для победы над Геннадием. Потому что когда Головкин его побьет и сделает это с легкостью, я надеюсь, что он получит признание, которое заслуживает", - приводит слова Санчеса VRinge.com.

"Лично я считаю Джейкобса наиболее одаренным атлетом и сильным панчером (из всех, с кем встречался Головкин). Он может боксировать. Да, у Дэнни была неудача с Пирогом, но он абсолютно лучший боец, с которым нам доводилось драться", - добавил Санчес.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.



34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог. Российский боксер в интервью Vesti.kz рассказал, какие сложности американец может преподнести Головкину.