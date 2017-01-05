"Головкин уже не тот", или несколько причин, почему GGG проиграет Джейкобсу

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Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
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Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
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Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
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Наполи Сампдория 01:45
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Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
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Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
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Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
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Иртыш Темиртау 19:00
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Номад Алтай-Торпедо
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Кулагер Астана
Горняк Арлан
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Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Головкин уже не тот", или несколько причин, почему GGG проиграет Джейкобсу

Их бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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9 Комментариев
Фото: vk.com
Фото: vk.com
Журналист Boxingnews24.com Крис Уильямс назвал несколько причин, почему 29-летнему американскому боксеру Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) по силам побить 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

В частности, Джейкобс "более мощная, сильная и быстрая версия Келла Брука", который в сентябре 2016 года досрочно проиграл Головкину из-за перелома глазницы. При этом неизвестно, как бы закончился этот бой, если бы не травма британца.

Отмечается, что в том поединке Головкин пропустил много ударов, но смог их выдержать, поскольку их наносил более "маленький" соперник (Брук поднялся на две весовые категории для этой встречи). "Если бы апперкот Брука во втором раунде боя с Головкиным нанес бы Джейкобс, это мог бы быть нокаут. Тот апперкот явно потряс GGG. С самого начала Брук наносил Головкину мощные удары. Если Джейкобс сразу набросится на него аналогичным образом, то у него хорошие шансы на то, чтобы добить Головкина", - написал автор.

"Головкин был в зените своей спортивной карьеры в 2013 году. В 2016-м мы стали видеть "трещины" в защите Головкина после того, как он пропустил много ударов в боях против Доминика Уэйда и Келла Брука. Хотя GGG и выиграл их, но уже не был тем боксером, который в свое время уничтожил Маклина, Гила и Стивенса. Его сила все еще с ним, но Головкин потерял в скорости ударов руками и его рефлексы уже не те.

Вдобавок, выносливость Головкина уже не такая хорошая, как раньше. Было видно, как тяжело он дышал в бою с Бруком, и он выглядел очень уставшим. И я думаю, виной тому возраст. Уже нет того "фонтана молодости", из которого Головкин мог бы напиться и стать таким же, как несколько лет назад. Думаю, он проиграет и Джейкобсу, и "Канело", - говорится в заметке.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.

Ранее также стало известно, что готовиться к бою с Головкиным американцу будет помогать тренер Вирджил Хантер, известный по работе с Андре Уордом и Амиром Ханом.
Просмотров: 3584  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Бек $$$ Сегодня 18:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 976
мечтать не вредно !!! Гена ох как еще в силе ....и знает с кем, как надо боксировать !!! мне кажется когда он был в Лондоне , чем то он болел , может простудился или время меж стран влиял ему ... это было тогда заметно !!!
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Rassul Talapov Сегодня 18:17
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Бек $$$, тогда в лондоне его морально выбило кидок от биай груп, он был очень зол на это, что повлияло на его концентрацию.
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Хороший Мальчик Сегодня 18:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1095
Такие слова нужны для раскрутки боя.
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МУХАМЕТЖАН НУРПЕИСОВ Сегодня 18:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Действительно, все эти статьи и реплики необходимы для раскрутки боя, а также чтобы у 32 летнего Джейкобса, раньше времени поджилки не тряслись.
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Жан Костанай Сегодня 18:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Было бы ему 30(((( тогда точно в историю попал бы..
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Сабит Оразбаев Сегодня 19:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1173
Жағың қарыссын, жағың қарысқыр...
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Maro Ko Сегодня 19:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
не забывайте, в Лондоне Гена был болен, ему не здоровилось
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Азамат Ибрагимов Сегодня 19:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Ит үреді керуен көшеді жақтарың қарысқыр
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Бек.kz Сегодня 19:53
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Ну канешноканешно для раскрутки имиджа все средства хороши штобы поддержать своего соотечественника, но мы то знаем чем это закончится, Гена бауырым саттеликсаттелик саган, тек кана Женис!!!
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