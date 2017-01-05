"Головкин уже не тот", или несколько причин, почему GGG проиграет Джейкобсу

Их бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Сегодня 17:50
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Фото: vk.com
Журналист Boxingnews24.com Крис Уильямс назвал несколько причин, почему 29-летнему американскому боксеру Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) по силам побить 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
В частности, Джейкобс "более мощная, сильная и быстрая версия Келла Брука", который в сентябре 2016 года досрочно проиграл Головкину из-за перелома глазницы. При этом неизвестно, как бы закончился этот бой, если бы не травма британца.
Отмечается, что в том поединке Головкин пропустил много ударов, но смог их выдержать, поскольку их наносил более "маленький" соперник (Брук поднялся на две весовые категории для этой встречи). "Если бы апперкот Брука во втором раунде боя с Головкиным нанес бы Джейкобс, это мог бы быть нокаут. Тот апперкот явно потряс GGG. С самого начала Брук наносил Головкину мощные удары. Если Джейкобс сразу набросится на него аналогичным образом, то у него хорошие шансы на то, чтобы добить Головкина", - написал автор.
"Головкин был в зените своей спортивной карьеры в 2013 году. В 2016-м мы стали видеть "трещины" в защите Головкина после того, как он пропустил много ударов в боях против Доминика Уэйда и Келла Брука. Хотя GGG и выиграл их, но уже не был тем боксером, который в свое время уничтожил Маклина, Гила и Стивенса. Его сила все еще с ним, но Головкин потерял в скорости ударов руками и его рефлексы уже не те.
Вдобавок, выносливость Головкина уже не такая хорошая, как раньше. Было видно, как тяжело он дышал в бою с Бруком, и он выглядел очень уставшим. И я думаю, виной тому возраст. Уже нет того "фонтана молодости", из которого Головкин мог бы напиться и стать таким же, как несколько лет назад. Думаю, он проиграет и Джейкобсу, и "Канело", - говорится в заметке.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
Ранее также стало известно, что готовиться к бою с Головкиным американцу будет помогать тренер Вирджил Хантер, известный по работе с Андре Уордом и Амиром Ханом.
В частности, Джейкобс "более мощная, сильная и быстрая версия Келла Брука", который в сентябре 2016 года досрочно проиграл Головкину из-за перелома глазницы. При этом неизвестно, как бы закончился этот бой, если бы не травма британца.
Отмечается, что в том поединке Головкин пропустил много ударов, но смог их выдержать, поскольку их наносил более "маленький" соперник (Брук поднялся на две весовые категории для этой встречи). "Если бы апперкот Брука во втором раунде боя с Головкиным нанес бы Джейкобс, это мог бы быть нокаут. Тот апперкот явно потряс GGG. С самого начала Брук наносил Головкину мощные удары. Если Джейкобс сразу набросится на него аналогичным образом, то у него хорошие шансы на то, чтобы добить Головкина", - написал автор.
"Головкин был в зените своей спортивной карьеры в 2013 году. В 2016-м мы стали видеть "трещины" в защите Головкина после того, как он пропустил много ударов в боях против Доминика Уэйда и Келла Брука. Хотя GGG и выиграл их, но уже не был тем боксером, который в свое время уничтожил Маклина, Гила и Стивенса. Его сила все еще с ним, но Головкин потерял в скорости ударов руками и его рефлексы уже не те.
Вдобавок, выносливость Головкина уже не такая хорошая, как раньше. Было видно, как тяжело он дышал в бою с Бруком, и он выглядел очень уставшим. И я думаю, виной тому возраст. Уже нет того "фонтана молодости", из которого Головкин мог бы напиться и стать таким же, как несколько лет назад. Думаю, он проиграет и Джейкобсу, и "Канело", - говорится в заметке.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
Ранее также стало известно, что готовиться к бою с Головкиным американцу будет помогать тренер Вирджил Хантер, известный по работе с Андре Уордом и Амиром Ханом.