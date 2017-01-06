Хуан Мануэль Маркес рассказал о планах провести бой с Мигелем Котто

Оба спортсмена планируют уйти из бокса в этом году.
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Хуан Мануэль Маркес. Фото с сайта Bad Left Hook
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес в интервью BoxingScene признался, что хотел бы провести бой с пуэрториканцем Мигелем Котто перед тем, как завершить карьеру.
43-летний Маркес последний поединок провел в мае 2014 года. В профессионалах он выступал с 1993 года и за это время одержал 56 побед (40 нокаутом), потерпел семь поражений, а один бой завершил ничьей.
"Я хочу провести поединок перед выходом на пенсию. Бой с высокой интенсивностью. Я хотел бы бой, в котором оба боксера думали бы о завершении карьеры. Я говорю о поединке Маркес - Котто. Это был бы невероятный бой. Котто - великий боксер, он очень сильный. Все знают, чего мы с ним достигли, поэтому, я думаю, что наш бой был бы подходящим для завершения карьеры", - цитирует Маркеса "Чемпионат".
36-летний Котто последний раз выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда уступил мексиканцу Саулю Альваресу чемпионский пояс WBC в среднем весе. В прошлом Котто владел титулами в четырех разных весовых категориях, став первым пуэрториканцем, добившимся подобного. На его счету 40 побед (33 нокаутом) и пять поражений.
Возвращение Котто на ринг запланировано на 25 февраля, когда он встретится с американцем Джеймсом Кирклендом. Пуэрториканец заявил, что затем проведет еще один бой, а затем завершит карьеру.