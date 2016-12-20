2017 год станет финальной главой моей карьеры - Мигель Котто

Боксер подтвердил намерение завершить карьеру.
Вчера 21:20
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Мигель Котто. Фото с сайта Boxingtv.ru
Первый и единственный в истории Пуэрто-Рико чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО) подтвердил, что планирует завершить карьеру в 2017 году.
"Это мой последний год в боксе. 2017 год станет финальной главой моей карьеры. После Киркленда я проведу еще один бой. Это должен быть бой против большого имени. Если нет, тогда я отправлюсь домой", - цитирует Котто allboxing.ru.
Отметим, что в 2017 году Котто исполнится 37 лет. Его бой против американца Джеймса Киркленда состоится 25 февраля в США.