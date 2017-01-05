Альварес знает, где меня найти, если захочет сгладить впечатление от прошлого боя - Котто

Боксер хочет реванша.
Сегодня 13:35
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Котто и Альварес. Фото с сайта boxingscene.com
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто выразил желание провести матч-реванш с чемпионом WBO в первом среднем весе Саулем Альваресом, передает boxingscene.com.
"Я здесь ради лучших боев и лучших соперников. Ели Альварес хочет боя, чтобы сгладить произошедшее в ноябре 2015 года, они знают, где меня найти. Бокс всегда дает почву для обучения, и я многому научился в бою с "Канело", многое почерпнул из своих поражений", - сказал Котто.
Напомним, Котто проиграл Альваресу в 2015 году единогласным решением судей и был недоволен судейским решением.