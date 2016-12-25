Фиаско Хопкинса не поселило во мне сомнений - Мигель Котто

Американец проиграл нокаутом в прощальном бою, вылетев с ринга.

Сегодня 13:16 Tweet

Фото с сайта boxingscene.com Фото с сайта USA Today

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях пуэрториканец Мигель Котто сказал, что недавнее поражение американца Бернарда Хопкинса не поселило в его душе сомнений относительно целесообразности возвращения на ринг, сообщает "Чемпионат".



Две недели назад после двухлетнего простоя Хопкинс провел прощальный бой против Джо Смита, в котором потерпел поражение нокаутом, вылетев с ринга. На 25 февраля у Котто запланирован поединок с Джеймсом Кирклендом.



"Нет никаких сомнений вообще. Все могли видеть, что Мигель Котто продолжает боксировать на высоком уровне, и мы продолжим выступать на этом уровне. Так что в 2017 году мы ожидаем, что все будет хорошо, а после этого примем все, что бы ни последовало дальше", - цитирует Котто El Vocero.