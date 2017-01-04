Готов драться в любое время! - Бейбут Шуменов

Боксер поделился видео тренировочного процесса.
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Бейбут Шуменов. Фото с сайта sport.bigmir.net
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) поделился кадрами своего тренировочного процесса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Завершающая часть тренировки после великолепных спаррингов с двумя парнями. С каждым днем только лучше! Готов драться в любое время! Никаких ограничений", - написал Шуменов в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, промоутерские торги по бою Шуменов - Дортикос состоялись в середине ноября в штаб-квартире Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и их выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинца. При этом отмечалось, что большую часть денег от торгов получит сторона Шуменова. Подробнее можно узнать здесь.
Ранее Шуменов рассказал, что собирается провести бой с Дортикосом, поскольку чемпион WBA (Super) россиянин Денис Лебедев (29-2, 22 КО) избегает его, хотя WBA еще в мае обязала их встретиться в течение 120 дней.