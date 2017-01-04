Я с нетерпением жду очередное Big Drama Show в Нью-Йорке - Геннадий Головкин

По словам GGG, Джейкобс станет для него большим испытанием.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин заявил,что американец Дэниэл Джейкобс станет для него серьезным испытанием, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Мне нравится драться в Madison Square Garden, это для меня как второй дом. Дэнни - великий боец, один из лучших средневесов и большая проверка для меня. Я с нетерпением жду очередное Big Drama Show в Нью-Йорке", - сказал Головкин в интервью Fino Boxing.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.
Репортаж о том, как Головкин готовится к бою, можно посмотреть здесь.
I love fighting in Madison Square Garden, it feels like my second home”, said Golovkin. “Danny is a great fighter, one of the best middleweights and a big test for me. I look forward to another ‘Big Drama Show’ in New York City.” @gggboxing takes on Danny Jacobs March 18th live on HBO PPV. @adriana_sports