Фанаты в 2017 году хотят увидеть бои Головкин - Альварес и МакГрегор - Мейвезер - СМИ

Сформирован список спортивных событий, которые ждут поклонники в следующем году.
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Фото с сайта Round By Round Boxing
Американское издание USA Today сформировал список спортивных событий, которые особенно будут ждать фанаты в следующем году.
В топ-лист вошли поединки между казахстанским боксером Геннадием Головкиным с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и теоретический бой ирландского бойца MMA Конора МакГрегора с боксером из США Флойдом Мейвезером-младшим.
"В уходящем году было немало слухов о том, что в скором времени состоится бой МакГрегор - Мейвезер. Интересно, будет ли в итоге этот бой? Или же мы просто имеем самый большой гипотетический матч в истории мирового спорта? Пока остается только догадываться.
Несмотря на то, что Конор, скорее всего, проиграет, шумиха и интерес со стороны общества к их встрече достигнет таких же размеров, как при организации "боя века" Мейвезер - Пакьяо. А еще мы бы в качестве бонуса получили бы больше эксцентричных выходок МакГрегора во время пресс-конференций. Каждый бы выиграл. С другой стороны болельщики действительно хотят увидеть в 2017-ом поединок Головкин - Альварес", - пишет USA Today.
Напомним, слухи о бое Мейвезер - МакГрегор ходили этим летом. Ирландец готов провести поединок по правилам бокса, но хочет получить за него 100 миллионов долларов. Огромный гонорар, по мнению многих, может заставить Мейвезера вернуться в спорт, хотя бы на один бой.
В течении всего года оппоненты частенько обменивались громкими высказываниями. Мейвезер заявил, что МакГрегор недостоин сравнения с ним, потому что имеет поражения, не доминировал в своем спорте на протяжении 20 лет и не делал 350 миллионов долларов за один вечер. Серьезной заявкой ирландца стала боксерская лицензия штата Калифорния, которую он получил в декабре.
В свою очередь Альварес запланировал на 2017 год бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. У боксеров имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре.
В топ-лист вошли поединки между казахстанским боксером Геннадием Головкиным с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и теоретический бой ирландского бойца MMA Конора МакГрегора с боксером из США Флойдом Мейвезером-младшим.
"В уходящем году было немало слухов о том, что в скором времени состоится бой МакГрегор - Мейвезер. Интересно, будет ли в итоге этот бой? Или же мы просто имеем самый большой гипотетический матч в истории мирового спорта? Пока остается только догадываться.
Несмотря на то, что Конор, скорее всего, проиграет, шумиха и интерес со стороны общества к их встрече достигнет таких же размеров, как при организации "боя века" Мейвезер - Пакьяо. А еще мы бы в качестве бонуса получили бы больше эксцентричных выходок МакГрегора во время пресс-конференций. Каждый бы выиграл. С другой стороны болельщики действительно хотят увидеть в 2017-ом поединок Головкин - Альварес", - пишет USA Today.
Напомним, слухи о бое Мейвезер - МакГрегор ходили этим летом. Ирландец готов провести поединок по правилам бокса, но хочет получить за него 100 миллионов долларов. Огромный гонорар, по мнению многих, может заставить Мейвезера вернуться в спорт, хотя бы на один бой.
В течении всего года оппоненты частенько обменивались громкими высказываниями. Мейвезер заявил, что МакГрегор недостоин сравнения с ним, потому что имеет поражения, не доминировал в своем спорте на протяжении 20 лет и не делал 350 миллионов долларов за один вечер. Серьезной заявкой ирландца стала боксерская лицензия штата Калифорния, которую он получил в декабре.
В свою очередь Альварес запланировал на 2017 год бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. У боксеров имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре.