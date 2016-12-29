Фанаты в 2017 году хотят увидеть бои Головкин - Альварес и МакГрегор - Мейвезер - СМИ

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Фанаты в 2017 году хотят увидеть бои Головкин - Альварес и МакГрегор - Мейвезер - СМИ

Сформирован список спортивных событий, которые ждут поклонники в следующем году.

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Фото с сайта Round By Round Boxing
Фото с сайта Round By Round Boxing
Американское издание USA Today сформировал список спортивных событий, которые особенно будут ждать фанаты в следующем году.

В топ-лист вошли поединки между казахстанским боксером Геннадием Головкиным с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и теоретический бой ирландского бойца MMA Конора МакГрегора с боксером из США Флойдом Мейвезером-младшим.

"В уходящем году было немало слухов о том, что в скором времени состоится бой МакГрегор - Мейвезер. Интересно, будет ли в итоге этот бой? Или же мы просто имеем самый большой гипотетический матч в истории мирового спорта? Пока остается только догадываться.

Несмотря на то, что Конор, скорее всего, проиграет, шумиха и интерес со стороны общества к их встрече достигнет таких же размеров, как при организации "боя века" Мейвезер - Пакьяо. А еще мы бы в качестве бонуса получили бы больше эксцентричных выходок МакГрегора во время пресс-конференций. Каждый бы выиграл. С другой стороны болельщики действительно хотят увидеть в 2017-ом поединок Головкин - Альварес", - пишет USA Today. 

Напомним, слухи о бое Мейвезер - МакГрегор ходили этим летом. Ирландец готов провести поединок по правилам бокса, но хочет получить за него 100 миллионов долларов. Огромный гонорар, по мнению многих, может заставить Мейвезера вернуться в спорт, хотя бы на один бой. 

В течении всего года оппоненты частенько обменивались громкими высказываниями. Мейвезер заявил, что МакГрегор недостоин сравнения с ним, потому что имеет поражения, не доминировал в своем спорте на протяжении 20 лет и не делал 350 миллионов долларов за один вечер. Серьезной заявкой ирландца стала боксерская лицензия штата Калифорния, которую он получил в декабре.

В свою очередь Альварес запланировал на 2017 год бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. У боксеров имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре.
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